Sinop Erfelek'te vatandaşlara tütün ve madde bağımlılığı anlatıldı - Son Dakika
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Sinop Erfelek'te vatandaşlara tütün ve madde bağımlılığı anlatıldı

Sinop Erfelek\'te vatandaşlara tütün ve madde bağımlılığı anlatıldı
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Sinop'un Erfelek ilçesinde, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla "Kaybetmeden Fark Et" temasıyla farkındalık çalışması yapıldı. Toplum Sağlığı Merkezi personeli, broşür dağıtarak tütün ve madde bağımlılığının zararlarını ve korunma yöntemlerini anlattı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde, Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara tütün ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı.

Erfelek ilçesinde, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla "Kaybetmeden Fark Et" temasıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Erfelek Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Çalışmada, tütün ürünleri ile bağımlılık yapıcı maddelerin insan sağlığına verdiği zararlar, bağımlılıktan korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

Kaynak: İHA

9 Eylül, Erfelek, Sağlık, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sinop Erfelek'te vatandaşlara tütün ve madde bağımlılığı anlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Erfelek'te vatandaşlara tütün ve madde bağımlılığı anlatıldı - Son Dakika
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