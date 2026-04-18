Sinop\'ta Aile Hekimlerine Eğitim

18.04.2026 12:58
Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, aile hekimlerine hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim programı tamamlandı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla aile hekimlerine yönelik hizmet içi eğitim programını 13-16 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Alanında uzman hekimlerin sunumlarıyla düzenlenen eğitimlerde, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı.

Program kapsamında, 13 Nisan'da Uzm. Dr. Davut Karakurt, 14 Nisan'da Uzm. Dr. Yusuf Türedi tarafından kardiyovasküler hastalıklar üzerine eğitim verildi. 15-16 Nisan tarihlerinde ise Uzm. Dr. Ahmet Faruk Tosyalıoğlu tarafından kronik hastalıklar ve tarama yöntemleri ele alındı.

Eğitim programında, erken teşhisin önemi, hastalıkların önlenmesine yönelik yaklaşımlar ve birinci basamakta etkin hasta takibi konuları üzerinde duruldu.

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına düzenlenen eğitimlerin devam edeceğini belirterek, bilgi ve tecrübelerini paylaşan uzman hekimlere ve programa katılım sağlayan aile hekimlerine teşekkür etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Yerel Haberler, Sağlık, Sinop, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
