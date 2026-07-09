Sinop\'ta Toplu Sünnet Kutlaması

Sinop'ta, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sultan II. Beyazıt Vakfiyesi bünyesinde toplu sünnet işlemleri gerçekleştirilen 25 çocuk için özel bir kutlama programı organize edildi.

Tören, tarihi Sinop Alaaddin Camii'nde düzenlenen programla başladı. Camide bir araya gelen çocuklar ve aileleri için ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından çocukların vatanına, milletine hayırlı birer evlat olması temennisiyle dualar edildi.

Çift mehteran takımı eşliğinde yürüyüş

Dua programının tamamlanmasının ardından cami avlusunda coşkulu anlar yaşandı. Sinop Mehteran Takımı ve minik çocuklardan oluşan Çocuk Mehteran Takımı'nın sergilediği performans büyük beğeni topladı. Protokol üyeleri, sünnet olan çocuklar ve aileleri, iki mehteran takımının marşları eşliğinde Alaaddin Camii avlusundan Sinop Valiliği'ne kadar yürüdü. Cadde boyunca korteji ilgiyle takip eden Sinoplu vatandaşlar, alkışlarla çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Düzenlenen anlamlı programa; Vali Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve çocukların yakınları katıldı.

Sinop Valiliği önünde son bulan yürüyüş, protokol üyelerinin sünnet olan çocuklar ve aileleriyle günün anısına hep birlikte çektirdiği toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - SİNOP