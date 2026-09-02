Şırnak Silopi\'de travma geçiren 28 günlük bebek ambulans helikopterle Diyarbakır\'a sevk

Şırnak'ın Silopi ilçesinde travma geçiren 28 günlük bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Silopi Devlet Hastanesinde takibi yapılan 28 günlük bebek hastanın durumu, geçirmiş olduğu travma nedeniyle kritikleşti. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından bebeğin ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Silopi'den alınan minik hasta, kısa sürede Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırılarak uzman ekiplerce tedavi altına alındı.