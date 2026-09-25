Şırnak'ta 2026'nın ilk 8 ayında 30 bin 895 evde sağlık ziyareti yapıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta 2026'nın ilk 8 ayında 30 bin 895 evde sağlık ziyareti yapıldı

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Şırnak\'ta 2026\'nın ilk 8 ayında 30 bin 895 evde sağlık ziyareti yapıldı
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Şırnak'ta evde sağlık hizmetleri 2026'nın ilk 8 ayında 30 bin 895 ev ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerle 1471 hasta sağlık hizmetine kavuşurken, Beytüşşebap'ta da aynı dönemde 1534 ev ziyaretiyle sağlık kuruluşlarına gitmekte güçlük çekenlere hizmet götürüldü.

Şırnak'ta sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlar için ekipler adeta kapı kapı dolaştı. Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında 2026 yılının ilk 8 ayında il genelinde 30 bin 895 ev ziyareti gerçekleştirilirken, bin 471 hastaya sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri, kentin en ücra noktalarına kadar ulaştırılıyor. Özellikle yaşlı, yatağa bağımlı ve sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin evlerinde sunduğu hizmetlerden yararlanıyor. Şırnak'ın zorlu coğrafi şartlarıyla öne çıkan ilçelerinden Beytüşşebap'ta da sağlık ekipleri, ulaşım güçlüklerine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. İlçede 2026 yılının ilk 8 ayında bin 534 ev ziyareti gerçekleştirilerek vatandaşlara sağlık hizmeti sunuldu. İl genelinde ise aynı dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda bin 471 hastaya Evde Sağlık Hizmeti verildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği 30 bin 895 ev ziyareti, hizmetin kent genelinde ulaştığı genişliği ortaya koydu. Evde Sağlık Hizmetleri ile sağlık kuruluşlarına gitmekte güçlük çeken hastaların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin kendi yaşam alanlarında sunulması amaçlanıyor.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 38 33 Ulusal Çağrı Merkezini arayarak başvuruda bulunabiliyor. Başvurunun ardından vatandaşın sağlık durumu ve ihtiyaçları değerlendirilerek uygun sağlık hizmetine yönlendirme yapılıyor.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıBeytüşşebapŞırnakGüncelSağlıkSon Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta 2026'nın ilk 8 ayında 30 bin 895 evde sağlık ziyareti yapıldı - Son Dakika
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