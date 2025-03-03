Şırnak'ta Göz Anjiyosu Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Şırnak'ta Göz Anjiyosu Başladı

Şırnak Devlet Hastanesi'nde göz anjiyosu uygulaması başladı, dış sevkler azalacak.

03.03.2025 18:30
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Şırnak Devlet Hastanesi bünyesinde göz anjiyosu yapılmaya başlandı

ŞIRNAK - Şırnak Devlet Hastanesi'nde göz anjiyosu yapılmaya başlanarak dış sevklerin önüne geçildi.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde göz anjiyosunun yapılmaya başlanmasıyla il dışına hasta sevklerinin azalacağını belirten Göz Hastalıkları ve Cerrahi Uzmanı Dr. Ozan Akpınar, göz polikliniğinde göz anjiyosu kurulduğunu söyledi. Poliklinik yoğunluğuna bağlı olarak günde 8-10 hastaya tedavi uygulanabileceğini belirten Dr. Akpınar, böylelikle hem sağlık hizmetinde daha ileri seviyelere ulaştıklarını, hem de sevklerin önüne geçileceğini kaydetti.

Dr. Akpınar, göz anjiyosunun retina dedikleri göz arkasının damar kısmını görüntüleyen ve retina hastalıklarını tanı ve takip için kullanılan bir yöntem olduğu bilgisini paylaşarak, "Kimlere yapıyoruz bunu? Şeker hastalarına, gözünde damar tıkanıklığı olanlara, görme merkezinde sıvı toplanan, gözünde kanama ve iltihabı olan ve sarı nokta dediğimiz gözünde yara olan hastalara uyguluyoruz. Özellikle şeker hastalığı olan ve şekeri olmasa bile ileri yaş görme hastalığı olan hastalarda sıkça kullandığımız bir yöntem. Göz bebeklerini büyütmek için bir damla damlatıyoruz ve göz bebeği genişledikten sonra hastaya damar yolu açılıp ardından ilaç verildikten sonra göz arkasının fotoğrafları çekiliyor" dedi.

Yaklaşık 10 dakika süren bir işlem olduğunu ifade eden Dr. Akpınar, "Daha önce eğitim ve araştırma hastaneleri ile üçüncü basamak üniversite hastanelerinde uygulanan bir yöntem. Cihazın hastanemizde artık bulunması nedeni ile dış sevklere gerek kalmadan hastalar takiplerine Şırnak Devlet Hastanesi'nde olabilme imkanına artık sahipler. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Bu makine yeni kuruldu. Ekipman yeni sağlandı ve personel de yeni sağlandı. Artık aktif bir şekilde çekim yapılabilecek. Poliklinik yoğunluğuna göre günde ortalama 8 ila 10 hastanın çekimi yapılabilecek seviyede" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Şırnak'ta Göz Anjiyosu Başladı - Son Dakika

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