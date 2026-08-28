Şırnak'ta Hayvan Sağlığına Destek - Son Dakika
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Şırnak'ta Hayvan Sağlığına Destek

Şırnak\'ta Hayvan Sağlığına Destek
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Şırnak'ta yaylalarda hayvan sağlık taramaları ve eğitimler sürdürülüyor, yetiştiricilere destek veriliyor.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki yaylalarda hayvan sağlığının korunması ve yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerce yürütülen faaliyetler kapsamında, yaylalardaki hayvanların sağlık taramaları yapılarak programlı aşı uygulamaları gerçekleştirildi. Hayvanların kimliklendirilmesi işlemlerinin de tamamlandığı saha çalışmasında, yetiştiricilere süt hijyeni ve sürü yönetimi konularında bilgilendirme eğitimi verildi. Müdürlükten yapılan açıklamada, sağlıklı hayvan yetiştiriciliği, kaliteli ve güvenilir gıda üretimi ile hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen saha faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Şırnak, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şırnak'ta Hayvan Sağlığına Destek - Son Dakika

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