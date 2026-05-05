Şırnak'ta Hemşirelik Paneli Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta Hemşirelik Paneli Gerçekleşti

Şırnak\'ta Hemşirelik Paneli Gerçekleşti
05.05.2026 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Devlet Hastanesi'nde sağlık sorunları ve hemşirelik üzerine panel düzenlendi.

Şırnak Devlet Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen "Değişen Dünyada Güncel Sağlık Sorunları ve Hemşirelik" paneli, sağlık çalışanları, öğrenciler ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda, değişen dünya koşullarında sağlık hizmetlerinin dönüşümü ve hemşirelik mesleğinin sağlık sistemindeki stratejik rolü ele alındı. Panelin açılış konuşmasını yapan Şırnak Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hüseyin Çakır, hemşireliğin yalnızca bir meslek değil, bilgi, emek, sabır, fedakarlık ve insan sevgisini bir arada taşıyan kutsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Hemşirelerin sağlık hizmetlerinde üstlendikleri kritik role dikkat çeken Çakır, kaliteli bakım, güvenli hizmet ve şefkatli yaklaşımın en önemli temsilcilerinin hemşireler olduğunu belirtti. Sağlık sisteminin her alanında özveriyle görev yapan hemşirelerin, hastalar için umut ve güven kaynağı olduğunu vurgulayan Çakır, panel kapsamında yapılacak değerlendirmelerin tüm katılımcılar açısından önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Konuşmasında birlik ve dayanışma mesajı veren Çakır, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek panelin verimli, faydalı ve güzel sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

Program boyunca güncel sağlık sorunları, küresel değişimlerin sağlık sektörüne etkileri ve hemşirelik mesleğinin geleceği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, panelin mesleki gelişim ve farkındalık açısından önemli bir platform sunduğunu ifade etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şırnak'ta Hemşirelik Paneli Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti Sevgilisinden ayrılıp alkol alan şahıs etrafa rastgele ateş etti
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Kayseri’de kız öğrenci yurdunda yangın büyümeden söndürüldü Kayseri'de kız öğrenci yurdunda yangın büyümeden söndürüldü
Bozyazı’daki faciada AFAD’dan zehirli madde taraması Bozyazı'daki faciada AFAD'dan zehirli madde taraması
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:25
Dünya devinde kriz Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 21:55:29. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Hemşirelik Paneli Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.