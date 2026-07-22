Şırnak'ta Trafik Kazası: Yaralı Hastaneye Helikopterle Nakledildi - Son Dakika
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Şırnak'ta Trafik Kazası: Yaralı Hastaneye Helikopterle Nakledildi

Şırnak\'ta Trafik Kazası: Yaralı Hastaneye Helikopterle Nakledildi
22.07.2026 16:23
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Şırnak'ta trafik kazasında yaralanan kişi, ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Şırnak'ta trafik kazasında yaralanan şahıs, ambulans helikopterle Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meydana gelen kaza sonrası Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan hastanın yapılan muayene ve tetkiklerinde üst düzey donanıma sahip bir sağlık merkezinde tedavisinin sürdürülmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yaralı güvenli şekilde ambulans helikoptere alınarak, Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi Hastanesine nakledildi.

Yetkililer, ileri düzey tedavi gerektiren vakalarda ambulans helikopterlerin hastaların en kısa sürede uygun sağlık merkezlerine ulaştırılmasında hayati önem taşıdığına dikkat çekti. İl Sağlık Müdürlüğü, acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü belirterek, ihtiyaç duyulan durumlarda hava ambulansı imkanlarının etkin şekilde kullanılmaya devam edildiğini bildirdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Şırnak'ta Trafik Kazası: Yaralı Hastaneye Helikopterle Nakledildi - Son Dakika

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