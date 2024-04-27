Şırnak'ta Yumurtalıktaki Gebelik Kesi Laparoskopik Yöntemle Alındı - Son Dakika
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Sağlık

Şırnak'ta Yumurtalıktaki Gebelik Kesi Laparoskopik Yöntemle Alındı

Şırnak\'ta Yumurtalıktaki Gebelik Kesi Laparoskopik Yöntemle Alındı

Şırnak Devlet Hastanesine başvuran Menekşe Acar Sakın'ın sağ yumurtalığında tespit edilen gebelik kesesi, laparoskopik cerrahi yöntemiyle alındı. Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Güllüce, hastanın erken teşhis sayesinde yumurtalığının korunduğunu ve doğal yollarla gebe kalma şansının azalmadığını belirtti.

27.04.2024 13:03
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Şırnak'ta 28 yaşındaki kadının yumurtalığındaki gebelik kesesi laparoskopik cerrahi yöntemiyle alındı.

Tüp bebek tedavisi gören ve kasık ağrısı şikayetiyle Şırnak Devlet Hastanesine başvuran Menekşe Acar Sakın'ın tetkiklerinde gebelik kesesinin rahim yerine sağ yumurtalığında olduğu tespit edildi.

Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdulkadir Güllüce tarafından yapılan laparoskopik cerrahi yöntemle Sakın'ın yumurtalığındaki gebelik kesesi alındı.

Güllüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu, ultrason muayenesinde gebelik kesesinin olması gereken yerde değil, sağ yumurtalığa yerleştiğini gördüklerini söyledi.

"Bu durum gebelikte çok ender görülüyor. 60 bin gebelikte bir görülen bir durum. Normalde dış gebelikler tüplerde yerleşik olur" diyen Güllüce, dış gebelikte erken teşhisin önemli olduğunu, bu tür durumlarda geç kalındığında tek tedavi seçeneğinin ameliyat olduğunu belirtti.

Erken teşhisle hastaya laparoskopik yöntemi uyguladıklarını ifade eden Güllüce, şöyle konuştu:

"Yumurtalık dokusuna zarar vermeden rezeksiyon yaptık. Hastamızın doğurganlığını etkilemeyecek şekilde gebelik kesesini yumurtalık dokusundan temizledik. Hastamızın yumurtalığını korumamız ayrıca tüplerinin bu durumdan etkilenmemiş olması bundan sonraki süreçte hastamızın doğal yollarla gebe kalma şansını azaltmayacak. Bu yöntem kanama riski olan bir yöntem. Ama hastamızın yaşı itibari ile yumurtalığı koruma adına biraz da risk alıp bu ameliyatı, yumurtalık koruyucu cerrahi yöntem ile yaptık. Ameliyat sonrası kontrollerimizde herhangi bir sorun olmadı. Hastamızı taburcu ediyoruz."

Sakın da sağlığına kavuştuğu için Dr. Güllüce'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

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