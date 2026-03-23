Sivas Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Ünitelerle Güçlendi - Son Dakika
Sivas Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Ünitelerle Güçlendi

23.03.2026 13:51
AK Parti Sivas Milletvekili Aksu, Diş Hekimliği Fakültesi'nde yeni ünitelerin hizmete girdiğini duyurdu.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapımı tamamlanan yeni diş üniteleri ve eğitim alanlarının hizmete alındığını duyurdu.

Aksu, yazılı açıklamasında, Sivas'ın sağlık ve eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi'nde önemli bir kapasite artışı sağlandığını belirtti.

Gerçekleştirilen çalışmalarla hem öğrencilerin eğitim imkanlarının genişlediğini hem de vatandaşlara sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin niteliğinin artırıldığını aktaran Aksu, yapılan yatırımlar kapsamında Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı'nın genişletilerek ünit sayısının 15'ten 34'e yükseldiğini açıkladı.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı'ndaki ünit sayısının ise 5'ten 14'e çıkarıldığını belirten Aksu, "Fakülteye ayrıca 3 dijital panoramik ve 2 periapikal röntgen cihazı kazandırılırken, Periodontoloji Anabilim Dalı'na 8 yeni diş üniti eklendi. Eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ise 219 ve 170 kişilik iki yeni amfi derslik öğrencilerin hizmetine sunuldu. Son 1,5 yılda alınan 75 ithal ünit ile birlikte fakültedeki toplam diş üniti sayısı 220'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Aksu, ayrıca fakülteye hibe edilen panelvan aracın gerekli donanımlarla mobil ağız ve diş sağlığı hizmet aracı olarak hizmet vermeye hazır hale getirildiğini kaydederek, bu sayede özellikle yerinde sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulacağını ifade etti.

Milletvekili Aksu, Sivas'a kazandırılan yatırımların hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracağını hem de üniversitenin eğitim kapasitesine önemli katkı sağlayacağını aktararak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sivas Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Ünitelerle Güçlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Sivas Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Ünitelerle Güçlendi - Son Dakika
