Sivas Numune Hastanesinin İyilik Dükkanı ani yatan hastalara ücretsiz ürün sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas Numune Hastanesinin İyilik Dükkanı ani yatan hastalara ücretsiz ürün sağlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Numune Hastanesinin İyilik Dükkanı ani yatan hastalara ücretsiz ürün sağlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Numune Hastanesinde açılan İyilik Dükkanı, ani yatışta malzemelerini getiremeyen hastalara pijama, terlik ve bebek bezi gibi ürünleri ücretsiz ulaştırıyor. Başhekim Mehmet Fidan, dükkanın ayni bağışlarla desteklendiğini, nakdi bağış kabul edilmediğini söyledi.

Sivas Numune Hastanesinde kurulan "İyilik Dükkanı"nda, acil olarak yatırılan ve malzemelerini yanında getirmeyen hastalara pijama, terlik, çorap, kıyafet, bebek bezi ve kişisel bakım ürünleri gibi malzemeler ücretsiz olarak temin ediliyor.

Hastanede kısa bir süre önce hizmete açılan "İyilik Dükkanı"nda ilgili servisin talebi üzerine hazırlanan malzemeler, görevliler tarafından yatarak tedavi gören hastalara ulaştırılıyor.

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, AA muhabirine, hastaların tedavi sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri temel malzemelere ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla dükkanı hizmete açtıklarını söyledi.

Çalışmayla yatarak tedavi gören hastalara ve yakınlarına destek olmayı amaçladıklarını belirten Fidan, "Hastaneye yatış veya ameliyat gibi durumlar ile bazen aniden doğum gerçekleşebiliyor. İlimizin coğrafyası çok geniş, uzak köylerden ve ilçelerden insanların ani olarak hastanelere yatmaları gerekebiliyor. Bu tip durumlarda insanların hastaneye yattıklarında pijama, terlik, çamaşır gibi ihtiyaçları olabiliyor. Bunun için projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

"Nakdi yardım kabul etmiyoruz"

Fidan, hastaların tedavileri kadar, hastanede kaldıkları süre boyunca kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini önemsediklerini vurgulayarak, "İyilik Dükkanı"nın sosyal sorumluluk projesi olduğunu dile getirdi.

Dükkanın hayırseverlerin ayni bağışlarıyla desteklendiğine dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Nakdi bağış kabul etmiyoruz. Belirlediğimiz pijama, terlik, bebek bezi gibi ürünleri bağış olarak alıyoruz. Hastanede ani yatış, ameliyat ve diğer durumlarda servis hemşiresinin talebiyle buradan ihtiyaçları karşılamış oluyoruz. Sadece vatandaşlarımızın sağlığına değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk kapsamında da ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan 'Çok büyük bir ihtiyacı karşılamışsınız' gibi güzel tepkiler aldık. Bağış konusunda büyük destekler aldık, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"İyilik iyidir"

Fidan, hasta güvenliği ve hijyen açısından yalnızca kullanılmamış ürünleri teslim aldıklarını dile getirerek, "Dükkanı insanların bağışlarıyla kurduk. İnsanlar arasındaki yardımlaşmayı sağlamayı da amaçlıyoruz. Hayırseverlerimiz dükkanımıza bağış yapabilirler." dedi.

Projenin mimarının İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Onur Mahmutoğulu olduğunu belirten Fidan, "Daha önce Van'da böyle bir proje gerçekleştirdiklerini anlatmıştı. Biz de hastanemizde böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünerek kendisinin destekleriyle projemizi gerçekleştirdik. Umarım tüm Türkiye'ye örnek oluruz. İyilik iyidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Mehmet FidanİyilikSağlıkBebekSivasYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Barcelona taraftarından RAMS Park’ta olay hareket Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
13:49
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
13:03
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 14:12:43. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas Numune Hastanesinin İyilik Dükkanı ani yatan hastalara ücretsiz ürün sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei