Sivas'ta KBB Uzmanı Dr. Şan, işitme kaybında erken tanının önemini vurguladı - Son Dakika
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Sivas'ta KBB Uzmanı Dr. Şan, işitme kaybında erken tanının önemini vurguladı

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Sivas\'ta KBB Uzmanı Dr. Şan, işitme kaybında erken tanının önemini vurguladı
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Sivas'ta KBB Uzmanı Dr. Furkan Şan, 21-27 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'nda işitme kaybının her yaşta görülebileceğini belirterek erken tanının altını çizdi. Şan, yenidoğan taramaları ve ani işitme kaybında hızlı tedavinin kritik olduğunu söyledi.

Sivas Numune Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Furkan Şan, 21-27 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında işitme kayıplarında erken tanı ve zamanında müdahalenin önemine dikkat çekti.

İşitme kaybının her yaş grubunda görülebileceğini belirten Şan, bazı işitme kayıplarının yavaş, bazılarının ise ani gelişebildiğini ifade etti. Şan, özellikle yenidoğan döneminde yapılan işitme taramalarının, olası sorunların erken dönemde belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Çocuklarda işitme kaybının; seslere tepki vermeme, konuşmada gecikme ve gelişim sorunlarıyla kendini gösterebildiğini belirten Şan, gençlerde okul başarısında düşüş, ileri yaşlarda ise iletişim güçlüğü ve konuşulanları anlamada zorlanma gibi belirtilerin görülebileceğini ifade etti.

Ani gelişen işitme kayıplarında zaman kaybetmeden tedaviye başlanması gerektiğini vurgulayan Şan, erken müdahalenin tedavi başarısını doğrudan etkileyebileceğini belirtti.

Şan, işitme ile ilgili herhangi bir sorun yaşanması durumunda vakit kaybetmeden kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini hatırlatarak, erken tanı ve uygun tedavinin yaşam kalitesinin korunmasında önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
Engelliler HaftasıYenidoğanSağlıkSivasSon Dakika

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