Sivas'ta lösemiyi 2,5 yıl süren tedaviyle atlatan Umut Can Koç, lösemi hastalarına tecrübelerini aktarıp "umut" aşılıyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü 3. sınıf öğrencisi Umut'a (22), 16 yaşında lise 2. sınıfta okuduğu dönemde lösemi teşhisi kondu.

Moralini bozmayan ve tedavi yöntemlerine sıkı sıkıya sarılan Umut, ailesinin de desteğiyle 2,5 yıllık mücadelenin ardından hastalığı yendi.

Sonrasında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) bünyesinde gönüllü genç olan Umut, lösemi hastalarına tecrübelerini aktararak adeta ismi gibi "umut" oluyor.

Umut Can Koç, AA muhabirine, lise öğrencisiyken ani kilo kaybı, halsizlik ve gece terlemesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Tahlil sonuçlarına göre Kayseri'de Erciyes Üniversitesine yönlendirildiğini anlatan Umut, "Kayseri'de lösemi tanısı konuldu ve yaklaşık 2,5 yıl süren tedavimin ardından sağlığıma kavuştum." dedi.

Umut, hastalık döneminde sürekli Kayseri'ye gidip geldiği için yorulduğunu belirterek, "Tedavi sürecinde insan kendisini çok yalnız hissediyor ve bu da insanı biraz zorluyor. Bu konuda LÖSEV en zor zamanlarımızda bile bir telefonla bize yardımcı oluyor." diye konuştu.

"Ailem en güçlü motive kaynağımdı"

LÖSEV gönüllüsü olduğu için mutlu olduğunu vurgulayan Umut, şunları kaydetti:

"Hastanede tedavi süreçlerinin zorluğunu gördüm. Orada lösemili çocuklarımızın, kardeşlerimizin ne kadar zorlu şartlar altında savaştığını ve mücadele ettiğini gördüm. İyileştikten sonra lösemili kardeşlerim için neler yapabilirim dedim, LÖSEV bünyesinde LÖSEV genci olarak devam etmeye karar verdim. Elimden geldiğince lösemili kardeşlerime yardımcı olmaya çalışıyorum. Hastalık sürecinde psikoloji çok önemli. Ben hiçbir zaman savaşmaktan vazgeçmedim. İsmim Umut ve hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyin, umudunuz bitmesin. İnşallah her şey çok güzel oluyor."

Umut, LÖSEV'in tedavi sürecinde her hastanın ihtiyacına göre maddi yardımlarda bulunduğunu ifade etti.

Sadece maddi yardım değil, gıda, protein, kırtasiye, hijyen gibi desteklerde de bulunduğunu anlatan Umut, "Manevi olarak da hastaların yanında oluyor. Telefonla, ev ziyaretleriyle sürekli hastaların yanında olduğunu hissettiriyor. İyileştikten sonra da hastalarıyla bağını koparmıyor." dedi.

Umut, tedavi sürecinde ailesinin büyük desteğini gördüğünü belirterek, "Ailem en güçlü motive kaynağımdı. Sizi seven insanların sevgisini hissettiğiniz zaman mücadeleniz bir başka oluyor. Tedavi sürecinde de bu sevgiye daha fazla ihtiyacınız oluyor." ifadelerini kullandı.

"Umut, adı gibi çocuk hastalarımıza 'umut' oluyor"

LÖSEV Sosyal Hizmet Koordinatör Yardımcısı Merve Çetinkaya da Umut Can Koç'un hastalığı yenen gençler arasında yer aldığını söyledi.

LÖSEV'e kayıtlı yaklaşık 7 bin iyileşmiş gencin bulunduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Bu gençlerimiz Türkiye'nin 81 ilinde LÖSEV faaliyetlerine tedavilerini tamamladıktan sonra destek oluyor. Ardından gelen çocuklarımıza, yetişkin hastalarımıza umut olmaya gayret gösteriyorlar. Umut da tıpkı adı gibi ardından gelen çocuk hastalarımıza umut olmaya devam ediyor." diye konuştu.