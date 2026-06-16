Sivas'ta Yüz Ağrısına Çare Bulundu - Son Dakika
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Sivas'ta Yüz Ağrısına Çare Bulundu

Sivas\'ta Yüz Ağrısına Çare Bulundu
16.06.2026 12:54
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Fatma Başbuğ, yıllarca süren yüz ağrısının tedavisini Sivas'taki devlet hastanesinde buldu.

Sivas'ta yaşayan bir kadın, uzun yıllar şiddetli yüz ağrısı yaşadı. Ağrının sebebini bulmak için yıllarca birçok farklı bölüm ve doktora giden kadın, çareyi devlet hastanesinde buldu.

Uzun yıllardır şiddetli yüz ağrısı yaşayan Fatma Başbuğ, farklı branşlarda yapılan çok sayıda muayene ve tedaviye rağmen sağlığına kavuşamadı. Bu süreçte diş ve nöroloji polikliniklerinde muayene olan Başbuğ, Sivas Numune Hastanesi'ne başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Duygu Dereli tarafından muayene edilen Fatma Başbuğ'a Trigeminal nevralji tanısı konuldu. Teşhisin ardından mikrocerrahi operasyonla müdahale edilen Başbuğ, sağlığına kavuştu.

"Neredeyse hiç konuşamaz hale gelmiştim"

Hastalık sürecini anlatan Fatma Başbuğ, "Sağ tarafımdaki yüz ağrılarının diş kaynaklı olduğunu düşünerek ilk olarak diş hekimine başvurdum. Dört ya da beş muayenenin ardından Kulak Burun Boğaz bölümüne yönlendirildim. Ancak yapılan değerlendirmelerde kendi alanlarıyla ilgili olmadığı söylenerek nörolojiye sevk edildim. Nöroloji sürecinin ardından yaklaşık beşinci muayenede teşhis konuldu. Bu süreçte yaşadığım ağrılar zaman zaman şiddetlendi. Ancak bu sıradan bir ağrı değildi. Dışarıdan bakıldığında basit bir ağrı kesiciyle geçebilecek ya da migren gibi düşünülebilir, ancak yaşadığım tablo çok daha ağırdı. Fiziksel, psikolojik ve duygusal olarak ciddi bir yıpranma yaşadım. Bir süre sonra yemek yemek, diş fırçalamak ve konuşmak gibi en temel ihtiyaçları bile karşılamakta zorlandım. Ameliyattan yaklaşık on gün önce neredeyse hiç konuşamaz hale gelmiştim. Kullanılan ilaçlara rağmen ağrılarım devam ediyordu. Duygu Hocam bu süreçte benim için büyük bir şans oldu. Kendimi çok çaresiz hissettiğim bir dönemde karşıma çıktı. Süreci detaylı bir şekilde anlattı, beni dikkatle dinledi ve güven verdi. Ameliyat sonrası şu an beşinci günüm ve şiddetli ağrılarım tamamen geçti" dedi.

Operasyon sonrası iyileşme gözlendi

Hastalığın tanısını koyarak operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Duygu Dereli ise, "Hastamız yaklaşık 4 yıldır sağ yüz yarısında elektrik çarpması şeklinde tarif edilen ağrı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Bu süreçte farklı girişimsel ağrı tedavileri ve ilaç tedavileri uygulanmış ancak yalnızca geçici rahatlama sağlanabilmişti. Trigeminal nevraljide kalıcı tedavi yöntemi, uygun hastalarda mikrocerrahi ile gerçekleştirilen cerrahi müdahaledir. Hastalık, günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürmekte; yemek yeme, konuşma ve diş fırçalama gibi temel aktiviteleri dahi zorlaştırmaktadır. Uyguladığımız cerrahi yöntemde kulak arkasından açılan küçük bir kemik penceresi aracılığıyla sinire ulaşılıyor ve sinir ile damar arasına teflon materyali yerleştirilerek bası ortadan kaldırılıyor. Bu yöntem, günümüzde en etkili ve kalıcı tedavi seçeneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ameliyat sonrası dönemde hastalarda ağrıların tekrarlama oranı oldukça düşüktür. Hastamızda da erken dönemde belirgin bir iyileşme gözlemlenmiş, günlük aktivitelerinde önemli bir düzelme sağlanmıştır. Şu an yalnızca hafif uyuşma hissi bulunmakta olup bunun zamanla azalması beklenmektedir" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sivas'ta Yüz Ağrısına Çare Bulundu - Son Dakika

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