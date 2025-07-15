Soğuk Su ve Dondurma Efsanesi

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Candevir, kavurucu sıcaklarda sıvı kaybına karşı su tüketiminin önemini vurgularken, halk arasındaki 'Terliyken soğuk su içme, hasta olursun' söylemlerinin bilimsellikten uzak bir şehir efsanesi olduğunu söyledi. Bu söylemin benzerinin dondurma için de yapıldığını hatırlatan Candevir, "Soğuğun herhangi bir şekilde enfeksiyon yaptığı ya da bademcik iltihabına neden olduğu doğru değil. Yazık, çocuklarımızı dondurmadan mahrum etmeyelim. Yalnız içerisinde şeker barındırması açısından çok fazla tüketmek sağlıklı olmaz" dedi.

Tüm yurtta hava sıcaklığı giderek etkisini artırırken ÇÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslıhan Candevir, halk arasında doğru bilinen yanlışlardan bahsederek soğuk su ve dondurma tüketmenin hastalık yaptığı ile ilgili söylemlerin bilimsellikten uzak, şehir efsanelerinden olduğuna dikkat çekti. Bu durumun kişinin yetiştirilme tarzıyla alakalı olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Aslıhan Candevir, "Çocukluğumuzdan beri halk arasında 'soğuk su içmeyin, hasta olursunuz' tarzında yanlış bilgilerle karşılaşıyoruz. Yaz geldi ve şimdi de 'terliyken soğuk su içmeyin' şeklinde uyarılar oluyor. Ne yazık ki bunların hiçbirinin bilimsel bir altyapısı yok. Aksine terlemek sıvı kaybına neden olur. Bizim gibi sıcak ve nemli iklimlerde yaşayan insanların da en yararlı sıvı olan suya çok fazla ihtiyacı var. Suyu soğuk içmenin de bilinen bir zararı yok. Ancak bu nasıl büyüdüğünüzle de alakalıdır. Kişiler bazen hiç soğuk su içmeden büyüyor. Bu durumda belki kişi alışkın olmadığı için boğazı ağrır. Ama bu hastalandığı anlamına gelmez. Soğuk su içtiği için bir kişi hastalanmaz. Buna rahatlıkla halk arasındaki bir şehir efsanesi diyebiliriz" diye konuştu.

'DONDURMA DEĞİL MİPROPLAR ENFEKSİYON YAPAR, BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN'

Bu yanlış inanışın bir benzerinin dondurma için de söylendiğini belirten Prof. Dr. Candevir, asıl hastalık yapan etkenin soğuk değil mikroplar olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Dondurmanın zaten hiç öyle bir etkisi yok. Kışın bile dondurma yiyebilirsiniz. Çocuklarımız rahatlıkla dondurma tüketebilir. Soğuğun herhangi bir şekilde enfeksiyon yaptığı ya da bademcik iltihabına neden olduğu doğru değil. Yazık, çocuklarımızı dondurmadan mahrum etmeyelim. Yalnız içerisinde şeker barındırması açısından çok fazla tüketmek sağlıklı olmaz. Enfeksiyona neden olan mikroplardır. Mikroplara karşı da bizim korunma mekanizmamız bağışıklık sistemimizdir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan ve en sık görülen mikroplar, virüslerdir. Bu mikroorganizmalar da her mevsimde görülebiliyor. Önemli olan sağlıklı beslenme ve günlük rutinimize ekleyeceğimiz basit egzersizlerle bağışıklık sistemimizi güçlendirmektir. Bunun dışında el hijyenini sağlamak, öksürürken, hapşırırken ağzımızı kapatmamız gibi ufak önlemlerle hastalıkların toplumda yayılımının önüne rahatlıkla geçebiliriz."

Haber: Gülşah ÖZGEN - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,