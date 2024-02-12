Şırnak'ta solunum yetmezliği bulunan bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika
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Sağlık

Şırnak'ta solunum yetmezliği bulunan bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi

Şırnak\'ta solunum yetmezliği bulunan bebek ambulans helikopterle Elazığ\'a sevk edildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde solunum yetmezliği bulunan 3 aylık bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Adem Akacak isimli bebek, İdil Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda solunum yetmezliği teşhisi konuldu. Bebeğin ileri tetkik ve tedavi için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledilmesi gerektiği belirlendi.

12.02.2024 18:27  Güncelleme: 18:29
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Şırnak'ın İdil ilçesinde solunum yetmezliği bulunan 3 aylık bebek Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

Rahatsızlığı nedeniyle İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Akacak'ın solunum yetmezliği olduğu tespit edildi.

Adem bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Şırnak'ta solunum yetmezliği bulunan bebek ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi - Son Dakika


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