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"Son 2 yılda kanser tanı ve tedavisi pandemiden olumsuz etkilendi" - Son Dakika

"Son 2 yılda kanser tanı ve tedavisi pandemiden olumsuz etkilendi"

04.02.2022 10:24
"Son 2 yılda kanser tanı ve tedavisi pandemiden olumsuz etkilendi"

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Onkoloji Uzmanı Dr. Abdallah Shbair, "Son 2 yılda kanser tanı ve tedavisi, koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilendi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Onkoloji Uzmanı Dr. Abdallah Shbair, "Son 2 yılda kanser tanı ve tedavisi, koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilendi. Hastaneye gitmekten çekinen hastaların takiplerinde gecikmeler oldu. 2022'de ABD'de yaklaşık 983 bin 160 erkek, 934 bin 870 kadının kanser teşhisi alabileceği tahmin ediliyor" diye konuştu.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Onkoloji Uzmanı Dr. Abdallah Shbair, ölüme neden olan ikinci sebep olarak bilinen kanserin dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu söyledi. Dr. Shbair, 2020 ve 2021 yıllarında kanser tanı ve tedavisi, koronavirüs hastalığının (COVID-19) pandemisinden olumsuz etkilendiğinin altını çizdi. COVID-19 nedeniyle hastanelere gitmeye çekinen hastaların hem kanser tanısı hem tedavisi hem de takiplerinde gecikmeler olduğunu ifade eden Dr. Shbair, pandemi başladığından bu döneme kadar kanser ilişkili ölüm oranlarının artığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2022 yılında yaklaşık 983 bin 160 erkek ve 934 bin 870 kadının kanser teşhisi alacağı tahmin edildiğine dikkat çeken Dr. Shbair, bu dönemde yaşanan kanser nedenli ölüm oranları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Erkeklerde en sık görülen kanserler prostat ve akciğer kanseri iken ölüme en sık neden olan kanser ise akciğer kanseridir. Kadınlarda en sık görülen meme ve akciğer kanseri iken, erkeklerde olduğu gibi ölüme en sık neden olan akciğer kanseridir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bağırsak (kolorektal) kanseri üçüncü en sık görülen kanser olup ölüme neden olan üçünü sırada yerini korumaktadır. "

OBEZİTE, KANSERİN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜDÜR

Çağımızın hastalığı obezitenin kanser riskinin artırdığı bilinmektedir bu yüzden düzenli spor yaparak ve sağlıklı beslenerek aşırı kilodan kaçınmak gerektiğini vurgulayan Dr. Abdallah T M Shbair, "Genetik nedenler, enfeksiyonlar, tütün, alkol, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve yaşam stili olarak sayılabilir. Sağlıklı beslenme kanserden korunmada son derece önemlidir. Yağlı yemeklerden ve Glisemik indeksi yüksek ürünlerden kaçınılması gerekir. Lifli gıdalar, meyve ve sebze ağırlıklı diyet de önemli bir faktördür" diyerek kansere neden diğer faktörlerle ilgili bilgi verdi.

15 YIL ÖNCE SİGARAYI BIRAKANLAR BİLE RİSK ALTINDA

Dr. Abdallah Shbair, kanserde erken teşhis hayat kurtarır, bu yüzden kanser belirti vermeden hastanın tanısının konulup bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser tarama programları geliştirip tüm sağlıklı bireyler için bu tarama programlarına katılmasını önerdiğini söyleyen Dr. Shbair, özellikle Akciğer kanserlerinde 55-74 yaşında olup yılda en az 30 paket sigara içen veya 15 yıl önce sigarayı bırakan, şikayeti olmayan bireylere yıllık düşük doz bilgisayarlı tomografi yapılması önerildiğini belirtti.

Diğer kanser türlerinin erken teşhisi hakkında ise, "Meme kanseri için 40 yaş üstündeki kadınlarda yıllık mamografi yapılması, Prostat kanseri için 50 yaş üstündeki erkekler için yıllık ürolojik muayene ve kanda tPSA bakılması, Kolorektal kanserler için 45 yaş üstündeki tüm bireyler için total kolonoskopi yapılması ve Rahim ağzı kanserinde erken teşhis için 21 yaş üstü olan kadınlarda 3 yılda bir jinekolojik muayene yapılması önerilir. Rahim ağzı kanserine en çok neden olan İnsan papilloma virüsüne karşı 11 ile 26 yaşlar arasında aşı yapılması önerilir" diye konuştu.


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Tam Gemi Şok Denemeleri, Akciğer Kanseri, Prostat, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Son 2 yılda kanser tanı ve tedavisi pandemiden olumsuz etkilendi' - Son Dakika


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