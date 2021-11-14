Son dakika: Ankara Şehir Hastanesi sağlık personelinin yüzde 99'u aşılı - Son Dakika

ANKARA Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Erol Göka, 12 bin sağlık çalışanı bulunan Ankara Şehir Hastanesi'nin yüzde 99'unun Covid-19 aşısı yaptırdığını söyledi.

Prof. Dr. Erol Göka, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Konferans Salonu'nda, 'Covid-19 Pandemisi ve Ruh Sağlığımız' konulu sağlık iletişimi söyleşilerinde konuştu. Göka, pandemi döneminde dünya genelinde koronavirüse bağlı artan psikiyatri vakalarına ve sağlık çalışanlarının bu dönemdeki psikolojik durumlarına dikkat çekerek, "Özellikle aşı öncesi ön cephede sağlık çalışanları vardı ve aşı da yoktu. Çok sayıda sağlık çalışanımızı kaybettik maalesef. Psikiyatri klinik ve hastanelerinde neler yaşanacağına dair o kadar çok sıkıntı yaşadık ki, yaşandığıyla ilgili değil yaşanacağıyla ilgili 'Ne olacak' diye düşündük. Çok şükür baş edemeyeceğimiz sorunlar olmadı. Mesela 'Bir psikiyatri hastası Covid-19 geçirdiğinde nereye yatıracağız?' diye günlerce düşündük. Hatta 'Bir hastanemizde bir klinik mi ayırsak' diye düşündük. Ama sonradan dedik ki 'Hasta normal yerinde yatsın', halloldu çok şükür. Yani bu dönemde psikiyatri hastaları da diğer hastalarla birlikte yatabildiler ama baştan yaşadığımız sıkıntıyı size anlatamam" dedi.

'ÇALIŞANLARIN YÜZDE 99'U AŞILI'Prof. Dr. Erol Göka, sağlık çalışanlarının özellikle aşı öncesi dönemde çok daha zor durumda olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mesela benim asistanlarım Covid-19 kliniklerinde, yoğun bakımlarında çalıştılar. Birçok yerde böyle oldu. Bu gerçekten topyekün bir mücadele ve hiç hesapta olmayan zorluklar ortaya çıkabiliyor. Sağlık çalışanları bu konuda tecrübeli olmalarına, birçok güçlüğe karşı kendilerini sınamış olmalarına rağmen çok sorun çıktı. Biz de daha salgının başında sağlık çalışanlarına bir poliklinik ayırdık. Yine 'iş sahiden ciddiye gidiyor' diye kendi hastanemizde her hafta online ders-seminer yaptık. Bunu epey de sürdürdük. Kendi hastanemizde biz üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü gelen geri bildirimler de bunu öyle gösteriyor. Yapılması gereken de buydu. Mesela bizim hastanemizin sağlık çalışanlarının yüzde 99'u aşılı. Yüzde 99 çok iyi bir rakam ve canla başla mücadeleyi sürdürüyorlar."