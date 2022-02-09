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Son dakika haber: Denizli Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haber: Denizli Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

09.02.2022 10:40

Gelen son dakika haberine göre Denizli Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor Genel bütçeden yapılacak olan 1000 yataklı hastane inşaatı yükselmeye başladı Kamu bütçesiyle yapılan ve uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü olarak hizmet verecek olan 1000 yatak kapasiteli Denizli Şehir...

Denizli Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Genel bütçeden yapılacak olan 1000 yataklı hastane inşaatı yükselmeye başladı

DENİZLİ - Kamu bütçesiyle yapılan ve uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü olarak hizmet verecek olan 1000 yatak kapasiteli Denizli Şehir Hastanesi'nin inşaatı hızla yükseliyor.

2021 Kasım ayı içerisinde temeli atılan ve 1 milyar 189 milyon 900 bin TL bedelle ihaleye verilen Denizli Şehir Hastanesi'nin inşaatı devam ediyor. Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'ndeki geniş bir yerleşkeye kurulan ve 1000 yatak kapasiteli olacak olan hastanenin, 420 yataklı genel bölümü, 300 yataklı kadın doğum ve çocuk bölümü, 100 yataklı onkoloji bölümü, 100 yataklı kalp ve damar cerrahisi bölümü ile 80 yataklı psikiyatri bölümü olması planlanıyor. Uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü olarak hizmet verecek olan şehir hastanesinin inşaatı ise hızla yükselmeye devam ediyor.

"Hastane Denizli'ye çok yakışacak"

Kasım ayı içerisinde temeli atılan Denizli Şehir Hastanesi'nin inşaat alanına giden AK Parti il Başkanı Yücel Güngör, "Şehir hastanemizin Denizlimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hükümetimizin icraatlarını anlatmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da diğer yatırımlarla ilgili çalışmalarımızı kıymetli hemşehrilerimize anlatmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Son dakika haber: Denizli Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
Son dakika haber: Denizli Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
Son dakika haber: Denizli Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

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Şehir Hastanesi, Denizli, Hastane, Kamu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber: Denizli Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika


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