Son dakika haber! Edirne'de hastanelerde hatırlatma dozu kuyruğu - Son Dakika
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Son dakika haber! Edirne'de hastanelerde hatırlatma dozu kuyruğu

13.07.2022 14:25

Son dakika haber: Edirne'de hastanelerde hatırlatma dozu kuyruğuEDİRNE Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından, Edirneli vatandaşlar hatırlatma dozu aşıları için hastanede kuyruk oluşturdu.

Edirne'de hastanelerde hatırlatma dozu kuyruğu

EDİRNE Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından, Edirneli vatandaşlar hatırlatma dozu aşıları için hastanede kuyruk oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularını tanımladı. Hatırlatma dozu uygulaması için, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden randevu alan Edirneli vatandaşlar, aşılarını yaptırmak için hastanelere akın etti. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşlar, aşı polikliniğinde BioNTech, Sinovac ve Turkovac olmak üzere istedikleri aşıyı yaptırdı.

"Hem kendiniz hem de toplum sağlığı için aşı yaptırın"

Aşı yaptıran vatandaşlar, diğer vatandaşlara da aşı yaptırmaları çağrısında bulundu. Aşı yaptıran vatandaş Mesut Şimdigüldü, "Kovid-19 virüsünden ancak bu aşı ile kurtulabiliriz. Annem, eşim ve çocuğumla birlikte gelip aşımızı olduk" ifadelerini kullanırken, Haluk Kurtçu da, "Kovid-19 nedeniyle birçok insan hayatını kaybetti, vatandaşlarımız aşı olursa çok iyi olur" açıklamasında bulundu. Hülya Eldar da, vatandaşlara hem kendi hem de toplum sağlığı için aşı yaptırın çağrısında bulundu.

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Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Edirne, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Edirne'de hastanelerde hatırlatma dozu kuyruğu - Son Dakika

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