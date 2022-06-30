Son dakika haber... Kazakistan'da vaka artışı nedeniyle Kovid-19 tedbirlerinin yeniden getirilmesi gündemde - Son Dakika
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Son dakika haber... Kazakistan'da vaka artışı nedeniyle Kovid-19 tedbirlerinin yeniden getirilmesi gündemde

30.06.2022 10:30
Son dakika haber... Kazakistan'da vaka artışı nedeniyle Kovid-19 tedbirlerinin yeniden getirilmesi gündemde

Edinilen son dakika gelişmesine göre NUR Kazakistan'da günlük vaka sayısının artmasıyla daha önce kaldırılan Kovid-19 tedbirlerinin yeniden getirilebileceği bildirildi.

NUR Kazakistan'da günlük vaka sayısının artmasıyla daha önce kaldırılan Kovid-19 tedbirlerinin yeniden getirilebileceği bildirildi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugcanov, yaptığı açıklamada, ülkede son bir haftada günlük vaka sayısının 100'ün üzerine çıktığını belirtti.

Tugcanov, günlük vaka sayısında artış devam ederse daha önce kaldırılan maske takma zorunluluğu başta olmak üzere salgın tedbirlerini yeniden sıkılaştırma kararı alabileceklerini söyledi.

Nisan ayından itibaren günlük vaka sayısının 10'un altına düştüğü ülkede, son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı aniden yükselmiş ve 100'ün üzerine çıkmıştı.???????

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Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Kazakistan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... Kazakistan'da vaka artışı nedeniyle Kovid-19 tedbirlerinin yeniden getirilmesi gündemde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kazakistan'da vaka artışı nedeniyle Kovid-19 tedbirlerinin yeniden getirilmesi gündemde - Son Dakika
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