Nisan ayından itibaren günlük vaka sayısının 10'un altına düştüğü ülkede, son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı aniden yükselmiş ve 100'ün üzerine çıkmıştı.???????

Tugcanov, günlük vaka sayısında artış devam ederse daha önce kaldırılan maske takma zorunluluğu başta olmak üzere salgın tedbirlerini yeniden sıkılaştırma kararı alabileceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Sağlık › Son dakika haber... Kazakistan'da vaka artışı nedeniyle Kovid-19 tedbirlerinin yeniden getirilmesi gündemde - Son Dakika

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