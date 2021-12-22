SAĞLIK Bakanlığı, 'Az Zamanda Çok İş' etiketiyle yaptığı paylaşımda yılın en kısa gündüzünde 755 bin 20 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından "Bugün 21 Aralık. Yılın en kısa gündüzünü yaşadık ama biz yine 'Az Zamanda Çok İş' yaptık" notuyla yapılan paylaşımda yer alan bilgilere göre; bugün 755 bin 20 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. 2 milyon 981 bin 484 muayene, bin 424 doğum gerçekleştirilirken, 112 Acil Sağlık Masasına gelen 130 bin çağrı yanıtlandı ve 22 bin vaka ambulanslarla hastanelere taşındı.