Üye Girişi
Son dakika haberi | Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan organ bağışı sloganı: "Bir ölür bin diriliriz" - Son Dakika

Son dakika haberi | Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan organ bağışı sloganı: "Bir ölür bin diriliriz"

04.11.2021 08:33

Edinilen son dakika gelişmesine göre Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan organ bağışı sloganı: "Bir ölür bin diriliriz" Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, organ bağışının önemine "Bir ölür, bin diriliriz" sloganıyla dikkat çekti.

Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan organ bağışı sloganı: "Bir ölür bin diriliriz"

AMASYA - Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, organ bağışının önemine "Bir ölür, bin diriliriz" sloganıyla dikkat çekti.

3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir AVM'de açılan standı ziyaret edip bilgi almasının ardından kendisinin de daha önce bağış başvurusunu yaptığını hatırlatan Başkan Sarı, "Biz Türklere özgü bir kavram olan 'Bir ölür bin diriliriz' ifadesinin manasını organ bağışıyla yaşıyoruz. Bu ifade organ bağışının öneminin vücut bulmuş halidir" diye konuştu.

Stantta bulunduğu kısa sürede çok sayıda kişinin organ ve doku bağışı müracaatında bulunmasını sağlayıp kartlarını veren Mehmet Sarı, yapılan bağışların önemine dikkat çekerek halkı davet etti.

Yaklaşık 40 bin böbrek hastasının nakil olmayı beklerken özellikle kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastaların uygun organ bulunamaması nedeniyle hayatlarını kısa süre içinde kaybettiğini vurgulayan Organ Doku Bağışı İl Koordinatörü Mürsel Yüksel de Sarı'ya teşekkür etti.

Son dakika haberi | Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan organ bağışı sloganı: Bir ölür bin diriliriz
Son dakika haberi | Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan organ bağışı sloganı: Bir ölür bin diriliriz
Son dakika haberi | Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan organ bağışı sloganı: Bir ölür bin diriliriz
Son dakika haberi | Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan organ bağışı sloganı: Bir ölür bin diriliriz

İl Sağlık Müdürlüğü, Mehmet Sarı, Amasya, Kasım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi | Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan organ bağışı sloganı: 'Bir ölür bin diriliriz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anahtarı evde unutan aile, çocuğunun beline çarşaf dolayıp üst kattan aşağı sarkıttı 09:27 Anahtarı evde unutan aile, çocuğunun beline çarşaf dolayıp üst kattan aşağı sarkıttı Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı var mı? 09:14 Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı var mı? Ronaldo sonrası Karim Benzema ve Real Madrid tarih yazdı 08:57 Ronaldo sonrası Karim Benzema ve Real Madrid tarih yazdı
Prof. Dr. Necmi İlhan, Youtuber Orkun Işıtmak'ın 08:16 Prof. Dr. Necmi İlhan, Youtuber Orkun Işıtmak'ın "Aşılar kısırlık yapar mı?" sorusuna cevap verdi: Bunlar şehir efsanesi Ticari taksi yakıt tankerine çarptı: 2'si ağır 10 yaralı 07:40 Ticari taksi yakıt tankerine çarptı: 2'si ağır 10 yaralı TBMM'de 07:27 TBMM'de "Viva Zapata" kavgası! CHP'li ve AK Partili vekiller birbirine girdi
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu 21:39 Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi 19:58 Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi

Son Dakika Haberleri
09:32 Ekmek bıçağıyla intihara kalkışan şahıs, itfaiyecilere kaldırım taşı fırlattı
09:27 Anahtarı evde unutan aile, çocuğunun beline çarşaf dolayıp üst kattan aşağı sarkıttı
09:25 ABD'nin Kabil'deki saldırısında 10 sivil ölmüştü! Operasyondan önce bölgede çocuk tespit ettikleri ortaya çıktı
09:14 ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği
09:14 Beşiktaş'ın Avrupa Ligi şansı var mı?
09:11 MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı
09:03 Bugünkü altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç lira?
08:56 Ronaldo sonrası Karim Benzema ve Real Madrid tarih yazdı
08:49 Sis sebebiyle okul servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
08:16 Prof. Dr. Necmi İlhan, Youtuber Orkun Işıtmak'ın "Aşılar kısırlık yapar mı?" sorusuna cevap verdi: Bunlar şehir efsanesi
Ekmek bıçağıyla intihara kalkışan şahıs, itfaiyecilere kaldırım taşı fırlattı Ekmek bıçağıyla intihara kalkışan şahıs, itfaiyecilere kaldırım taşı fırlattı         
09:33
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı         
09:11
Sis sebebiyle okul servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı Sis sebebiyle okul servisi ve 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı         
08:49
Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor Fransız gazetesinin iddiası çok konuşulacak: NATO, Türk SİHA'ların Polonya ve Letonya'ya satılmasına sıcak bakmıyor         
07:52
Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu Masumlar Apartmanı dizisine Aslıhan Gürbüz dahil oldu         
07:39
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı Hazar Ergüçlü'den cesur sosyal medya paylaşım! Hayranlarının ağzı açık kaldı         
21:37
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi         
18:08
Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı         
17:58
Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira         
17:39
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 09:40:46. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Amasya Belediye Başkanı Sarı'dan organ bağışı sloganı: "Bir ölür bin diriliriz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement