Son dakika haberi: Bakan Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın kapanış toplantısına katıldı - Son Dakika

Bakan Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın kapanış toplantısına katıldı
İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nın kapanışındaki basın toplantısına katıldı. Bakan Koca, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kaynak: İHA
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