Son dakika haberi! Bursa Uludağ Üniversitesine "Organ Nakli Merkezi Hastanesi" yapılacak - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesine, hayırsever desteğiyle Organ Nakil Merkezi Hastanesi yapılacak.

BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, yapımı hayırsever iş insanı Hüseyin Akdemir tarafından üstlenilen Organ Nakil Merkezi Hastanesi için Bursa Valiliği'nde protokol imza töreni düzenlendi.

Proje çalışmaları tamamlanan hastane binası, Görükle Kampüsü'nde 5 bin 600 metrekare kapalı alanda, 60 yatak kapasiteli olacak.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın kalkınması ve gelişmesi adına kıymetli bir bağışta bulunduğu için Akdemir'e teşekkür etti.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da sadece Bursa değil, bölge için de son derece önemli olan projenin hayata geçirilecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Organ Nakil Merkezi Hastanesi binası için ilk kazmanın 2022 yılı başında vurulması, hastanenin 2023 yılında hizmete açılması planlanıyor.

Törende, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Barbaros Oral, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, iş insanı Hüseyin Akdemir ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar, hazır bulundu