Son dakika haberi... Türkiye'de 1778 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Türkiye'de 1778 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti

12.05.2022 21:39
Son dakika haberi... Türkiye'de 1778 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 1778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 1778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 135 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 1778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1816 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 606 bin 278 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi... Türkiye'de 1778 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Türkiye'de 1778 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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