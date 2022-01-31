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Son dakika haberi... Yolda kalan ambulansın imdadına otel çalışanları yetişti - Son Dakika

Son dakika haberi... Yolda kalan ambulansın imdadına otel çalışanları yetişti

31.01.2022 15:30

Bir son dakika haberine göre Yolda kalan ambulansın imdadına otel çalışanları yetişti Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden il merkezine hasta götüren ambulans Kümbet-Uzundere yolunda kara saplanarak yolda kaldı.

Yolda kalan ambulansın imdadına otel çalışanları yetişti

GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden il merkezine hasta götüren ambulans Kümbet- Uzundere yolunda kara saplanarak yolda kaldı. Ambulansın imdadına çevredeki bir otelin çalışanları yetişti.

Alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar ilçesinden il merkezine hasta götüren 28 AB 506 plakalı ambulans, bu sabah saat 05.30 sularında Kümbet-Uzundere yolunda kara saplanarak yolda kaldı. Ambulans şoförü İlçe Özel İdare yetkililerini arayarak yardım istedi. Bölgeye yakın Özel İdare ekipleri olmaması ve durumun aciliyeti sebebiyle soruna en kısa zamanda çözüm üretmek için İlçe Özel İdaresi ekipleri, Kümbet'te faaliyet gösteren Birun Kümbet Dağ Evleri görevlilerinden Orhan Kılınç ile iletişime geçerek destek talebinde bulundu. Kılınç, otel bünyesinde bulunan kar aracıyla yine otel çalışanlarından Fatih Tekir'i yanına alarak hemen ambulansın yanına gitti. Bu esnada ambulansın ısıtma sisteminin de arızalandığı belirlendi.

Kısa zamanda ambulansın kara saplandığı yere ulaşan otel çalışanları içerisinde hasta bulunan ambulansı kara saplandığı yerden çıkartıp, yolunu açarak ambulansa karayoluna kadar eşlik etti. Ambulansın daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşması sağlandı.

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Şebinkarahisar, Ambulans, Uzundere, Otel, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi... Yolda kalan ambulansın imdadına otel çalışanları yetişti - Son Dakika


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