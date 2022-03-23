Son dakika haberleri: Burun tıkanıklığı, hışıltılı solunum, gözaltı morluğu ve öksürük atakları dikkat edilmediği taktirde astıma dönüşüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Burun tıkanıklığı, hışıltılı solunum, gözaltı morluğu ve öksürük atakları dikkat edilmediği taktirde astıma dönüşüyor

23.03.2022 20:44

Son dakika sağlık haberi... -Burun tıkanıklığı, hışıltılı solunum, gözaltı morluğu ve öksürük atakları dikkat edilmediği taktirde astıma dönüşüyor Uzm. Dr.

-Burun tıkanıklığı, hışıltılı solunum, gözaltı morluğu ve öksürük atakları dikkat edilmediği taktirde astıma dönüşüyor

Uzm. Dr. Berat Çolak:

-"Çocuklarda alerji görülmesi gebelik döneminde de oluşuyor"

DİYARBAKIR - Anne adayları ve ailelere alerji hastalığına ilişkin uyarılarda bulunan Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Berat Çolak, bebeklerde ve çocuklarda alerji belirtileri burun tıkanıklığı, hışıltılı solunum, gözaltı morluğu ve öksürük ataklarının önüne geçilmediği taktirde astıma dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Başhekim Uzman Dr. Berat Çolak, anne adayları ve ailelere alerji hastalığına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Alerjinin bebeklerde daha çok kilo alamama, iştahsızlık, meme reddi, tekrarlayan pişik, kanlı gayda ve vücutlarında egzama şikayetiyle ailelerin kendilerine başvurduğunu belirten Dr. Çolak, "Bu bebeklerimiz daha çok besin alerjisi olanlar ve süt döneminde, dönemin de başvuruda bulunuluyor. Bebeklerin aksine daha büyük çocuklarda, 1-2 yaşından sonra ise ev tozu alerjisi, küf alerjisi ve polen alerjisi olan çocuklardır. Bunlarda da semptomlar, daha çok burun akıntısı, hapşırık, gözaltı morluğu, geceleri ağzı açık uyuma ve horlama şikayetleri olur hastalarımızda ve üst solunum yolu hastalığı ile 3- 4 hafta düzelmeyen öksürüklerle de alerji kendini göstermektedir. Alerjinin saptanmaması ve koruyucu tedaviye başlanmaz ise ileri süreçlerde bazı kombinasyonlar gösterebilir. Bunlardan bazıları işitme kaybı, konuşmada gecikme ve buna bağlı olarak kulağa tüp takılması, geniz eti ameliyatı ile çocuklar daha sonra astım hastası olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

"Çocuklarda alerji görülmesi gebelik döneminde de oluşuyor"

Besin alerjisine vurgu yapan Dr. Çolak, besin alerjisinde en çok inek sütü alerjisi ile buna bağlı süt ürünleri, yumurta, baklagiller, kuru yemişler ve deniz mahsulleri en sık görülenler arasında olduğunu kaydetti. Büyük çocukları da ise ev tozu akarı, polen ve küf gibi karşılarına çıkmakta olduğunu aktaran Dr. Çolak, "Tabi gebelik sürecinde anne adaylarının gereksiz ağrı kesiciler ve antibiyotik kullanımı, sigara içilmesi, dondurulmuş ve hazır gıda tüketimi yapılan çalışmalar da anne adaylarının çocuklarında alerji riskinin arttığı gösterilmiştir. Baharın gelişi ile birlikte alerjisi olan çocukların semptomları artıracaktır. Aileler evde bazı basit önlemler alarak bunun az da olsa önüne geçebilirler. Çocukların odasının olduğu bölüm sık sık havalandırılmalı, evin her hangi bir noktasında sigara kesinlikle içilmemeli, çocukların odasında evcil hayvan beslenilmemeli, oda spreyi ile parfüm hiçbir şekilde kullanılmamalı, yine yünlü oyuncaklar, battaniye ve yastık yerine sentetik olanlar tercih edilmelidir, evde rutubetten kaçınılmalı ve son olarak nem oranı yüzde 60 oranında olmalıdır" diye konuştu.

Son dakika haberleri: Burun tıkanıklığı, hışıltılı solunum, gözaltı morluğu ve öksürük atakları dikkat edilmediği taktirde astıma dönüşüyor
Son dakika haberleri: Burun tıkanıklığı, hışıltılı solunum, gözaltı morluğu ve öksürük atakları dikkat edilmediği taktirde astıma dönüşüyor
Son dakika haberleri: Burun tıkanıklığı, hışıltılı solunum, gözaltı morluğu ve öksürük atakları dikkat edilmediği taktirde astıma dönüşüyor

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Diyarbakır, Gebelik, Gözaltı, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: Burun tıkanıklığı, hışıltılı solunum, gözaltı morluğu ve öksürük atakları dikkat edilmediği taktirde astıma dönüşüyor - Son Dakika


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