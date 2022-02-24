Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde "Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi" açıldı - Son Dakika
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde "Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi" açıldı

24.02.2022 12:28

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi kuruldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi kuruldu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi'ndeki merkezin açılışında yaptığı konuşmada, üniversite hastanelerinin uluslararası standartta sağlık hizmeti verdiğini söyledi.

Hastanelerinin birçok hastalığının tedavisi konusunda önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Hotar, şöyle konuştu:

"Geçen hafta, 'Tıbbi Estetik ve Kozmetoloji Ünitesi'nin açılışını yaptık. Bu sefer ise 'Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. Bu çalışmalar ve güzel eserler ekip çalışmasıyla yapılır. Buna inanan ve destekleyen bir yönetimin olması gerekir. Bu önemli merkezi üniversitemize, İzmir'e ve Türkiye'ye kazandırmış olduk. Yakın bir zamanda bu tür merkezlerimiz sadece Türkiye için değil, dünyanın referans noktalarını oluşturacaktır."

DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü de açılan merkezin Ege Bölgesi'nde bir ilk olduğunu söyledi.

Açılışın ardından Rektör Hotar ve beraberindekiler merkezi gezerek sağlık çalışanlarından bilgi aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi açıldı
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi açıldı
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi açıldı
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi açıldı

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Dokuz Eylül Üniversitesi, Üniversite, Araştırma, Epilepsi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde 'Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde "Uyku Bozuklukları ve Epilepsi Merkezi" açıldı - Son Dakika
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