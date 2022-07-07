Son dakika haberleri: Sarallar operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 78'ine tutuklama talep edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sarallar operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 78'ine tutuklama talep edildi

07.07.2022 20:25

Son dakika haberleri: İstanbul'da 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 78'i tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul'da 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 78'i tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 122 şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma çerçevesinde dün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün sabah saatlerinde yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 91 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilen 91 şüpheliden aralarında Erdal Acar'ın da bulunduğu 78 şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Şüphelilerden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu olduğu, bu dosyadan ifadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildiği öğrenildi.

(Sema Demir - İHA)

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Son dakika haberi | Sarallar Operasyonu Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi Son dakika haberi | Sarallar Operasyonu Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi Son dakika gündem: Sarallar operasyonda dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı Son dakika gündem: Sarallar operasyonda dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: Sarallar operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 78'ine tutuklama talep edildi - Son Dakika

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