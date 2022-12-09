Uzmanlar TikTok'ta başlayan yeni akım hakkında uyarıda bulundu: Uykuda aniden öldürüyor - Son Dakika
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Uzmanlar TikTok'ta başlayan yeni akım hakkında uyarıda bulundu: Uykuda aniden öldürüyor

09.12.2022 16:58
Uzmanlar TikTok'ta başlayan yeni akım hakkında uyarıda bulundu: Uykuda aniden öldürüyor

Son zamanlarda kilo vermek isteyenler ağızlarını bantlayarak uyuyor ve bu anları da TikTok hesaplarından paylaşıyor. Kısa sürede akım haline gelen bu olay hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar bu davranışın beyin kanaması, kalp krizi ve felç gibi hayati riskler doğurabileceğini belirterek "Uykuda ani ölümler yaşanabilir" uyarısını yaptı.

Son dönemde özellikle sosyal medyada çok tehlikeli bir akım başladı; ağız bantlayarak uyuma. Amaç; sözde hızlı kilo vermek ama söz konusu akım aslında ölümcül bir oyun. Çünkü beyin kanamasından kalp krizine, hatta felce kadar hayati sonuçlar doğurabildiği ifade ediliyor.

TikTok'ta başlayan yeni akım için uzmanlar uyardı: Uykuda aniden öldürüyor

ÖLÜME KADAR YOLU VAR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz; akımla ilgili yaptığı açıklamada "Uykuda ölümlere kadar varabilen riskler doğuracak bu tablo. Bu nedenle nasıl viral olmuş anlamış değilim ama son derece tehlikeli. Beyin oksijensiz kalacak, kan damarlarından rahat kan geçişi olmayacak ve beyin felçlerine yol açabilecek. Kalp damarları da yeterince dönmeyeceği için, sirkülasyon yapmayacağı için bir kalp kriziyle ölümler ortaya çıkabilecek" şeklinde konuştu.

TikTok'ta başlayan yeni akım için uzmanlar uyardı: Uykuda aniden öldürüyor

"DOĞRU BİR DAVRANIŞ DEĞİL"

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan ise "Burnunuz kapalı, ağzınızı da bantlayıp kapatırsanız apneye de ihtiyaç yok zaten, boğulur kalırsınız. Oksijen düşer, karbondioksit daha çok artar, bu solunumu yeniden başlatır ama ağzı bantlamak doğru bir davranış değil. Bir deli bir kuyuya taş atar, 40 akıllı çıkaramaz hikayesi bu" şeklinde konuştu.

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

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