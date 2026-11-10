Sorgun Bahadın\'da düzenlenen etkinlikte 8 kişi organ bağışına gönüllü oldu

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde organ bağışına yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Sorgun Sağlık Müdürlüğünce "Bir organ, bir umut, bir hayat" temasıyla düzenlenen etkinlik, Bahadın Belediyesinin ev sahipliğinde belediyenin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Sorgun Devlet Hastanesinde organ bağışı koordinatörü Sabiha Öcal ve anestezi uzmanı Nisan Önsan, organ bağışının önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, organ bağışının insan yaşamına verilen değerin ve yaşatma sorumluluğunun bir ifadesi olduğunu belirtti.

Sorgun Sağlık Müdürü Onur Türkön de organ bağışının yalnızca bir sağlık meselesi değil, insan hayatına verilen değerin ve toplumsal dayanışmanın önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkön, etkinlikte Eroğlu ve eşinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin organ bağışında gönüllü olduğunu kaydetti.