Sosyal Medya Sağlık Tehditi - Son Dakika
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Sağlık

Sosyal Medya Sağlık Tehditi

Prof. Dr. Yılık, sosyal medya üzerindeki yanlış bilgilerin sağlık risklerini artırdığını uyarıyor.

30.11.2024 19:34
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Sosyal medyada hastalık aramak: "Sağlığınızdan olmayın"

Sosyal medyada sağlık tuzağı: Hastalar kendi teşhislerini koyuyor

Yanlış bilgi sağlık risklerini katlıyor: Doktorunuza güvenin

Prof. Dr. Levent Yılık: "Yanlış bilgi tedaviyi geciktiriyor, risk artıyor"

ANTALYA - Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Yılık, sosyal medyanın sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, doğru bilgiye ulaşmanın artık zorlaştığını ve yanlış bilginin sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkladı. Yılık, "Bazı hastalar, sosyal medyadan öğrendikleri yanlış bilgilerle polikliniklere geliyor. Kendi teşhislerini koymuş ve tedavi yöntemlerini seçmiş oluyorlar. Hatta doktor önerilerini reddederek tedavi şanslarını kaybediyorlar" dedi.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen 18. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi için Antalya'da bulunan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Levent Yılık, sosyal medya kullanımının beden sağlığı ve doktor hasta ilişkisine etkisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Kaygı bozukluğu yaygınlaşıyor"

Prof. Dr. Levent Yılık, internetin bilgiye erişimde kolaylık sağladığını ancak yanlış bilgiyle dolu bir platform haline geldiğini ifade etti. "Kurumsal hastanelerin ve üniversitelerin yayınladığı bilgilere güvenilebilir. Ancak sosyal medyada yayılan kişisel verilere temkinli yaklaşılmalı" diyen Yılık, doğru bilgiye ulaşmanın hayati önem taşıdığını belirtti. Yılık, sosyal medyanın kaygı bozukluğunu artırdığını şu sözlerle açıkladı: "İnsanlar, sosyal medyada okudukları hastalık belirtilerini kendilerinde varmış gibi hissediyor. Bu durum, psikolojiyi olumsuz etkileyerek kaygı bozukluğuna yol açıyor. Tıp fakültesinde hastalıkları öğrenirken bu durumun hafif bir versiyonunu biz de yaşardık."

"Yanlış bilgi tedavi şansını kaçırıyor"

Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilerin, hasta ve doktor arasındaki ilişkiyi zorlaştırdığını belirten Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Yılık, "Bazı hastalar, sosyal medyadan öğrendikleri yanlış bilgilerle polikliniklere geliyor. Kendi teşhislerini koymuş ve tedavi yöntemlerini seçmiş oluyorlar. Hatta doktor önerilerini reddederek tedavi şanslarını kaybediyorlar" dedi.

"Erken teşhis hayat kurtarır"

İlaçlar ve tedaviler hakkında yapılan yorumlara da değinen Prof. Dr. Levent Yılık, prospektüslerde yazan her komplikasyonun ortaya çıkma ihtimalinin çok düşük olduğunu hatırlattı. Yılık, "Bir ilaç ya da tedavi yöntemi, defalarca denenip güvenli olduğu kanıtlandıktan sonra kullanıma girer. Doktorunuzun önerdiği tedaviye güvenin ve kendi başınıza kararlar almayın" ifadelerini kullandı.

"Doğru bilgiye ulaşım hayati önem taşıyor"

Sağlık konusunda sosyal medyanın doğru bir şekilde kullanılmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Levent Yılık, yanlış bilgilerin hastalıkların tedavisini geciktirebileceğini belirtti. Yılık, "Erken teşhis, tedavinin başarısı için kritiktir. Sağlık sorunlarınızı mutlaka bir hekimle paylaşın ve sosyal medya bilgileriyle hareket etmeyin" diyerek, toplumu bu konuda bilinçlenmeye davet etti.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Eğitim, Sağlık, Medya, Son Dakika

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