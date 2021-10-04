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Sosyal medyada satılan sağlık ve güzellik ürünlerine dikkat - Son Dakika

Sosyal medyada satılan sağlık ve güzellik ürünlerine dikkat

04.10.2021 09:34
Sosyal medyada satılan sağlık ve güzellik ürünlerine dikkat, System.String[]

Sosyal medya platformlarında fenomenler tarafından tanıtılan sağlık ürünlerinin insan sağlığına zararlı olabileceğini ve uzak durulması gerektiğini belirten Güzellik Uzmanı Seda Ozen, "Sosyal medyada çok etkiliymiş gibi gösterilen güzellik ve sağlık ürünleri, olumsuz yönde cildinize...

Sosyal medya platformlarında fenomenler tarafından tanıtılan sağlık ürünlerinin insan sağlığına zararlı olabileceğini ve uzak durulması gerektiğini belirten Güzellik Uzmanı Seda Ozen, "Sosyal medyada çok etkiliymiş gibi gösterilen güzellik ve sağlık ürünleri, olumsuz yönde cildinize zarar verebilir" dedi.

Son zamanlarda Türkiye'de popüler olan birkaç sosyal medya uygulamasında satılan güzellik ve sağlık ürünlerini hakkında uyarılarda bulunan Seda Ozen, Türkiye'de sosyal medya kullanımının artmasıyla yeni ve geniş bir reklam pazarının oluştuğunu ifade etti. Ozen, bu reklam pazarında art niyetli firmalarında yer aldığını belirtti. Son zamanlarda popüler olarak kullanılan sosyal medya uygulamalarında sıkça sağlık ve güzellik ürünlerinin tanıtıldığı dile getiren Ozen, çoğu ürünün faydalı olduğunu fakat bu ürünlerin yanı sıra insan sağlığını tehlikeye atan ürünlerin de tanıtımlarda yer aldığını vurguladı.

"ETKİLİ GÖSTERİLİP UCUZ FİYATTAN SATILIYOR"

Art niyetli firmalara ait ürünlerin fenomenler tarafından tanıtılarak tüketicilerin yanıltıldığını ifade eden Ozen "Ne yazık ki sosyal medya kullanıcıları, her geçen gün yeni ve pratik ürünler aramaya devam ediyor. Bu ürünler genellikle sağlık ve güzellik üzerine olan ürünler oluyor. Kullanıcıların bulduğu ve izlediği ürünler genellikle uygulama aşamasında işe yarıyormuş gibi görünüyor ve alıcı ikna ediliyor. Ürünün satış linkine yönlendirilen kullanıcılar, ürünün fiyatının ucuz olması üzerine hemen satın alma girişiminde bulunuyorlar. Söz konusu ürünü deneyen kullanıcı, izlediği tanıtım videolarındaki gibi etki alamayınca durumu fark ediyor. Burada zarar sadece kişinin cebinden çıkmıyor. Ayrıca haftalarca veya aylarca kullanılan ürünün içeriğindeki maddeler kişinin özellikle cildine zarar verebiliyor" diye konuştu.

SAÇ VE CİLT ÜRÜNLERİ EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLER ARASINDA

Çoğu kullanıcının özellikle sağlıklı saçlar ve pürüzsüz bir cilt istediğini belirten Ozen, "Saç ve cilt bakımına büyük bir hassasiyet duyan kişiler, gördükleri ve etkili olduğuna inandıkları ürünler nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Daha da önemlisi kullanılan ürün kişinin saçlarına ve cildine zarar verebiliyor. Bu yüzden biz güzellik uzmanları olarak bu konuda birçok kez uyarıda bulunuyoruz. Satılan her ürünün kötü olduğunu söylemiyoruz tabi ki ama insanların arzularını kullanan art niyetli firmalar var ve bu tip durumlarda sonuç hep hüsranla sonuçlanıyor. Her ürün kötü olmasa da sosyal medyada satılan ürünlere itibar edilmemelidir" diye konuştu.

ÜRÜNÜ TANITAN FENOMENLER ZARAR GÖRDÜ

Söz konusu ürünleri kullanan birçok fenomenin zarar gördüğünü ifade eden Ozen, "Dünya gündemine gelen birçok kadın ve erkek sosyal medya fenomeni vardı. Sağlıksız bir şekilde hazırlanmış saç boyası kullanan bir fenomenin suratı tamamen şişti ve iyileşmesi yaklaşık 15 – 20 gün sürdü. Pratik bir şekilde yüzüne çil makyajı yapmak isteyen başka bir fenomen denediği pratik ürün nedeniyle yüzünde birkaç aylık kalıcı yaralar oluştu ve markayı dava etti. Daha parlak saçlar için pratik ve ucuz şampuan deneyen başka bir fenomenin ise saçlarında dökülmeler yaşandı. Kaşlarını kaybedenler, alerji olanlar ve daha pek çok sağlık sorunu yaşayan bildiğimiz ya da bilmediğimiz insan var" ifadelerini kullandı.

"ALACAĞINIZ ÜRÜNÜ ARAŞTIRIN "

Güzellik Uzmanı Seda Ozen, alınacak olan sağlık ve güzellik ürününde vatandaşların nelere dikkat edeceği yönünde de bilgi verdi. Ozen, "Öncelikle bir ürünü alacağımız zaman, tek bir yerden bakmamalıyız, ürün hakkında yapılan her yorum dikkate alınmalıdır. Örneğin, bir saç ürünü alacaksınız ve söz konusu ürünü kullandığınız da saçınızın 5 günde 10 santimetre uzadığı söyleniyor. Bunu bilimsel anlamda da araştırmalıyız, bir saçın 5 günde uzayabilmesi mümkün mü diye düşünmek gerekir. Son olarak ürünü incelerken yıldızlama sistemine dikkat etmekte fayda var. Bu yüzden 5 yıldızlı yorumlara öncelik vermeyin. Öncelikle 1 yıldızlı yorumları okuyun ve daha sonra 3-4 yıldızlı yorumları okuyun. Çok fazla 3-4 yıldız alan bir ürün daha güvenilir bir üründür. Çok fazla 1 yıldız aldıysa o ürünü almaktan çekinin. Ayrıca markalar, kişilere ürünleri aldırtıyor ve 5 yıldız vermelerini söylüyor. Bu yüzden 5 yıldızların hepsine inanmamak gerekiyor. Analizlerime göre en iyi yöntem 3-4 yıldızlı yorumlara odaklanmak ve 1 yıldızlı yorum verenlerin neden 1 yıldız verdiğine dikkat etmek" diye konuştu.


Sosyal medyada satılan sağlık ve güzellik ürünlerine dikkat

Türkiye, Medya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Sosyal medyada satılan sağlık ve güzellik ürünlerine dikkat - Son Dakika


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