Spor Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
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Sağlık

Spor Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Prof. Dr. Okay Abacı, spor öncesi sıvı alımı ve ısınmanın önemini vurguladı.

17.11.2024 13:47
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Biruni Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, spor yaparken kalp krizi ve sakatlanma risklerini en aza indirmek için yeterli derecede sıvı alımına ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, özellikle halı saha futbolu gibi yoğun fiziksel efor gerektiren aktiviteler öncesinde ısınma, yeterli sıvı tüketimi ve uygun beslenme hayati önem taşıyor. Isınmadan futbol oynamak kalp krizini tetikleyebilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Okay Abacı, bilinçsiz sporun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunarak, ısınma egzersizlerinin kasların hazırlanmasına ve sakatlanma riskinin azaltılmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Abacı, şunları kaydetti:

"Spor öncesinde kasları ve eklemleri hazırlamak için 10-15 dakika hafif derecede koşu ve hızlı yürüyüş yapın. Bu, kalp atış hızını artırarak kanın kaslara daha iyi ulaşmasını sağlar. Bacak sallama, kol dönüşleri gibi dinamik esneme hareketleri kasların gerilmesine imkan verir. Bu da daha iyi hareket kabiliyeti sağlar ve sakatlanma riskini azaltır."

Sporcuların dikkat etmesi gerekenler arasında uygun beslenme, doğru ekipman seçimi ve düzenli sağlık kontrollerinin yer aldığını aktaran Abacı, sağlıklı bir spor deneyimi için fiziksel hazırlığın yanı sıra zihinsel hazırlığın da önemli olduğunu dile getirdi.

Abacı, "Maç öncesinde stres seviyesini yönetmek, konsantrasyonu artırmak için meditasyon, derin nefes egzersizleri veya görselleştirme teknikleri yapın. Pozitif bir zihin durumu, performansı doğrudan etkiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Spor Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika

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