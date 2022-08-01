Sudan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika
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Sudan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

01.08.2022 04:04
Sudan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkenin batısındaki Batı Darfur eyaletinde, 16 yaşında bir öğrencide ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkenin batısındaki Batı Darfur eyaletinde, 16 yaşında bir öğrencide ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Laboratuvarda (Stack) yapılan test sonucuna göre bir kişide maymun çiçeği vakası görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, hastalık şüphesi olan vaka sayısının 38'e ulaştığı, Batı Darfur eyaletindeki vaka hariç hepsinin negatif olduğu bildirildi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğrulandığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Sudan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sudan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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