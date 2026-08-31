Sünnet düğününde zehirlenme şüphesi: Yüzlerce davetli acile koştu
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 367 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. 74 kişi ambulanslarla merkezdeki hastanelere sevk edilirken, tedavisi süren 23 hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı. Gıda ve su numuneleri alınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sünnet düğünü yemeğinin ardından 367 kişinin rahatsızlanmasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
TAM 367 KİŞİ ACİL SERVİSE BAŞVURDU
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün sünnet düğününde verilen yemekten dolayı rahatsızlanan 367 kişinin gece boyunca Orhaneli Devlet Hastanesinin yanı sıra çeşitli hastanelere başvurduğu aktarıldı.
23 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Orhaneli Devlet Hastanesine başvuran 74 kişinin ambulanslarla merkezdeki hastanelere sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hastaların çoğu şifa ile taburcu edilmiş olup, tedavisi devam eden 23 hastanın ise genel durumları iyidir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli hareket edilerek gıda numunesi alınması sağlanmış ve Orhaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından da su numunesi alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlamıştır."
NE OLDU?
Dün Karıncalı Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlanmıştı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvuran çok sayıda kişi, tedavi altına alınmıştı.
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