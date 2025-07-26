Sünnetin Doğru Zamanı ve Koşulları

DOĞRU zamanda yapılmayan sünnetin ileride sorunlara yol açabileceğini söyleyen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şamil Amirjanov, ideal zaman ve koşullar hakkında bilgi verdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Şamil Amıirjanov, sünnet hakkında açıklamalarda bulundu.

'ANATOMİK GELİŞİM ÖNEMLİ'

Sünnetin aile isteğiyle ya da altta yatan hastalıklar nedeniyle uygulanabileceğini belirten Dr. Amirjanov, "Bir yaşından küçük çocuklarda cinsel organ anatomisi henüz tam oturmadığı için bu yaşlarda yapılan sünnetlerde ileride bazı sorunlar yaşanabiliyor. Tekrar işlem gerekebiliyor. Bu yüzden bir yaş üstü dönem bizim için daha uygundur" dedi.

'İYİLEŞME SÜRESİ ÖNEMLİ'

Ailelerin genellikle yaz mevsimini tercih ettiğini belirten Dr. Amirjanov, bu tercihin okul sonrası dönemde iyileşme sürecinin daha rahat geçirilmesiyle ilgili olduğunu, ancak sünnetin aslında yılın her döneminde yapılabileceğini ve cerrahi açıdan mevsimin bir fark oluşturmadığını söyledi. Sünnetin yaşla birlikte zorlaşabileceğini ama her yaşta yapılabileceğini hatırlatan Dr. Amirjanov, "10 yaşında ya da 15 yaşında da sünnet yapılabilir. Aileler bu konuda endişelenmesin. Ama ne kadar erken yapılırsa iyileşme süreci o kadar kısa sürer" ifadelerini kullandı.