Susuz\'da Gıda Denetimleri Artırıldı

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla Susuz'da denetimler artırıldı. Susuz Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Market, kasap, fırın ve çeşitli gıda satış noktalarında yapılan kontrollerde işletmelerin hijyen kuralları, ürün saklama şartları ve genel gıda güvenliği kriterleri titizlikle incelendi. Ekipler tarafından özellikle bozulma riski taşıyan ürünlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilip edilmediği kontrol edilirken, son kullanma tarihleri, etiket bilgileri ve işletmelerin temizlik şartları da denetlendi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla artan gıda tüketimi ve yoğun alışveriş hareketliliği nedeniyle denetimlerin sıklaştırıldığı belirtilirken, vatandaşların sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Yapılan incelemelerde insan sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçilmesi amacıyla işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Yetkililer, güvenilir gıda arzının sağlanması için denetimlerin bayram süresince de devam edeceğini ifade ederek vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili kurumlara bildirmeleri çağrısında bulundu.

Susuz Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların, hem tüketici haklarının korunmasına hem de halk sağlığının güvence altına alınmasına önemli katkı sunduğu kaydedildi. - KARS