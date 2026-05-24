Susuz'da Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Susuz'da Gıda Denetimleri Artırıldı

Susuz\'da Gıda Denetimleri Artırıldı
24.05.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Susuz'da gıda işletmelerine yapılan denetimlerde hijyen ve güvenlik kontrol edildi.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla Susuz'da denetimler artırıldı. Susuz Kaymakamlığı koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Market, kasap, fırın ve çeşitli gıda satış noktalarında yapılan kontrollerde işletmelerin hijyen kuralları, ürün saklama şartları ve genel gıda güvenliği kriterleri titizlikle incelendi. Ekipler tarafından özellikle bozulma riski taşıyan ürünlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilip edilmediği kontrol edilirken, son kullanma tarihleri, etiket bilgileri ve işletmelerin temizlik şartları da denetlendi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla artan gıda tüketimi ve yoğun alışveriş hareketliliği nedeniyle denetimlerin sıklaştırıldığı belirtilirken, vatandaşların sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. Yapılan incelemelerde insan sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçilmesi amacıyla işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Yetkililer, güvenilir gıda arzının sağlanması için denetimlerin bayram süresince de devam edeceğini ifade ederek vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili kurumlara bildirmeleri çağrısında bulundu.

Susuz Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların, hem tüketici haklarının korunmasına hem de halk sağlığının güvence altına alınmasına önemli katkı sunduğu kaydedildi. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Susuz'da Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı
Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı Hükümlü şahıs, hastanede kafasında bardak kırarak kendini yaraladı
Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2’si ağır, 3 yaralı Kayınbaba kızıyla boşanma aşamasındaki damadını vurdu: 2'si ağır, 3 yaralı

09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:32
Bayramda plan yapanlar dikkat Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 10:05:09. #7.13#
SON DAKİKA: Susuz'da Gıda Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.