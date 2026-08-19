Tarlada Kaza: Bilek Ameliyatla Kurtarıldı - Son Dakika
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Tarlada Kaza: Bilek Ameliyatla Kurtarıldı

Tarlada Kaza: Bilek Ameliyatla Kurtarıldı
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Afyonkarahisar'da dalgıç pompa kazası geçiren Murat Bozkurt'un bileği 12 saatlik ameliyatla onarıldı.

Afyonkarahisar'da bir kişinin dalgıç pompasının kablosuna elini kaptırması sonucu sağ bileğinin kopma noktasına gelmesi üzerine 12 saat süren operasyonda??????? damar, sinir ve kemiklerin onarımı gerçekleştirildi.

40 yaşındaki Murat Bozkurt, tarlasında çalıştığı sırada dalgıç pompasının kablosuna sağ bileğini kaptırdı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürülen hastanın sadece derinin tuttuğu bileği, gerçekleştirilen operasyonla yeniden işlev kazanmaya başladı.

"Tek tek onarım yaptık"

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin şefi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Arif Yılmaz, AA muhabirine, hastanın kendi tarlasında çalışırken yaşadığı kaza sonucu hastaneye getirildiğini söyledi.

Bu tarz yaralanmaların özellikle yaz aylarında çok fazla olduğunu anlatan Yılmaz, böyle durumlarda yaşanan panikle hastaların nasıl davranacağını bilemediğini dile getirdi.

Yılmaz, bu tür olaylar sonrası zaman kaybı yaşanmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerince acil servise getirildi. Bileği sadece deri bağlantısıyla duruyordu, kopmak üzereydi. Hızlıca değerlendirme yaptık. Gerekli planlamaların ardından hastayı ameliyata aldık. Ameliyat 12 saat sürdü. Yaralanma bölgesi çok kötüydü. Ameliyatta atardamar ve toplardamarların, iki majör sinirin, sonrasında kemiklerin tek tek onarımını yaptık. Şu anda 25 gün oldu, hastanın el dolaşımı gayet iyi. Hastanın bacağından aldığımız damarı, eksik olan yerlere damar yaması olarak kullandık. Sadece ilk ameliyatta parmağın ve el bileğinin yukarı doğru kalkmasını sağlayan tendonlarını yapmadık. Ameliyat çok uzun olduğu için yapmadık. Ama hastaya dışarıdan destekleyici bir sistem yaptık. Hastayı gelecek haftadan itibaren elini ekstansiyona (bükülmüş uzvun düz konuma getirilmesi) getirmesi gereken tendonlarının da onarımını yapıp, fizik tedavi sürecini başlatacağız"

Hasta Murat Bozkurt da yaşadığı kaza sonrası zor günler geçirdiğini, doktorların sayesinde bileği kurtarıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Murat Bozkurt, Acil Durum, Sağlık, Afyon, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tarlada Kaza: Bilek Ameliyatla Kurtarıldı - Son Dakika

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