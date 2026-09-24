Tavas Devlet Hastanesi'nde ilk bronkoskopiyle 70 yaşındaki hastadan biyopsi alındı - Son Dakika
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Tavas Devlet Hastanesi'nde ilk bronkoskopiyle 70 yaşındaki hastadan biyopsi alındı

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Tavas Devlet Hastanesi\'nde ilk bronkoskopiyle 70 yaşındaki hastadan biyopsi alındı
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Denizli Tavas Devlet Hastanesi'nde bronkoskopi hizmeti başladı; ilk işlem 70 yaşındaki erkek hastaya başarıyla uygulandı. Akciğer kanseri şüphesiyle yapılan işlemde şüpheli lezyondan biyopsi alındı; uzmanlar bunun tanı sürecini hızlandıracağını belirtti.

Denizli'nin Tavas İlçesindeki Tavas Devlet Hastanesi, sağlık hizmetlerindeki yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. İlçede ilk kez bronkoskopi işlemleri hastanede uygulanmaya başlanırken, ilk işlem 70 yaşındaki erkek hastaya başarıyla gerçekleştirildi.

Bünyesinde mevcutta Dahiliye, Genel Cerrahi, Çocuk Hastalıkları, Kadın Doğum, Aile Hekimliği, Ortopedi, FTR, Nöroloji, Psikiyatri, Üroloji, Enfeksiyon, Cildiye, Göğüs Hastalıkları, KBB, Göz, Diş branşlarında hizmet verilen ve sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdüren Tavas Devlet Hastanesi'nde bronkoskopi hizmeti başladı. Bronkoskopi cihazı ve işlem için gerekli tıbbi malzemelerin kısa sürede temin edilmesinin ardından, hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanları Uz. Dr. Hilal Boyacı ve Uz. Dr. Nazlı Çetin Beyaz ile Hemşire Cennet Korkut'tan oluşan sağlık ekibi tarafından ilk bronkoskopi işlemi, 70 yaşındaki erkek hastaya başarıyla uygulandı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hilal Boyacı, bronkoskopinin özellikle akciğer ve solunum yolu hastalıklarının tanısında önemli bir yöntem olduğunu belirterek, hizmetin Tavas'ta sunulmaya başlanmasının hastalar açısından önemli bir kolaylık sağlayacağını ifade etti. Hastaların tanı ve tedavi süreçlerinin artık yerinde, hızlı ve güvenilir bir şekilde Tavas Devlet Hastanesi'nde yapılabileceğini belirten Uz.Dr. Hilal Boyacı; "Bronkoskopi, akciğer ve solunum yollarının ince, özel bir kamera ile doğrudan görüntülenmesini sağlayan bir işlemdir. Özellikle akciğer kanseri şüphesinde, hastalığın erken tanısına yardımcı olmak ve şüpheli bölgelerden biyopsi almak açısından önemli bir yöntemdir. Bu hizmetin hastanede sunulmaya başlanması, hastaların tanı sürecinde ihtiyaç duydukları işlemlere daha kolay ve hızlı ulaşabilmesine katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Nazlı Çetin Beyaz ise hastanede gerçekleştirilen ilk bronkoskopi işleminin akciğer kanseri şüphesi bulunan 70 yaşındaki erkek hastaya uygulandığını belirterek, işlem sırasında şüpheli lezyondan biyopsi örneklerinin alındığını söyledi. Uz.Dr. Nazlı Çetin Beyaz; "Sigara öyküsü bulunan hastamız, artan nefes darlığı ve hırıltı şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerde sağ akciğerde kitle görünümü saptanması üzerine, akciğer kanseri şüphesiyle bronkoskopi yapılmasına karar verildi. Ekibimizle birlikte başarıyla uyguladığımız bronkoskopi işlemi sırasında, akciğer kanseri şüphesi bulunan lezyondan biyopsi örnekleri alındı. Patolojik inceleme sonucuna göre tanıyı netleştirerek hastanın ileri tedavi planlamasını da hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştireceğiz" dedi.

Tavas Devlet Hastanesi, güçlü hekim kadrosu, deneyimli sağlık çalışanları ve gelişen teknolojik altyapısıyla vatandaşlara bulundukları yerde kaliteli, güvenilir ve erişilebilir sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Kaynak: İHA
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