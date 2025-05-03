Team Novo Nordisk, 10. Kez Türkiye Bisiklet Turu'nda

Team Novo Nordisk, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 10. kez katıldı

İSTANBUL - Tamamı Tip 1 diyabetle yaşayan profesyonel sporculardan oluşan Team Novo Nordisk, bu yıl 60.'sı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 10. kez katıldı. Yarış öncesinde, Muğla Tip 1 Diyabetliler Derneği desteğiyle Tip 1 diyabet ile yaşayan üç genç sporcu, takım üyeleriyle tanışma fırsatı buldu.

2021 yılında, diyabetle yaşayan bireylere ilham vermek, eğitmek ve cesaretlendirmek amacıyla kurulan, tamamı Tip 1 diyabetli sporculardan oluşan Team Novo Nordisk, 27 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 10. kez yarıştı. Profesyonel sporculardan oluşan ABD merkezli takım, dünyanın en prestijli yarışlarından biri olan Türkiye Turu'nda sadece sportif başarı için değil, diyabetle yaşamın mümkün olduğunu göstermek için de pedal çevirdi.

Team Novo Nordisk, hem atletik performanslarıyla hem de taşıdıkları mesajla dikkat çekti

Takım bu yıl, turun başlangıcında anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Team Novo Nordisk, Muğla Tip 1 Diyabetliler Derneği'nin desteğiyle ikisi bisikletçi biri atlet olmak üzere diyabetle yaşayan üç çocuk ile bir araya geldi. Yarış alanında takım sporcularıyla tanışarak sohbet eden genç sporcular, Team Novo Nordisk sporcularının ilham ve cesaret verici hikayelerini kendilerinden dinleme fırsatı buldu.

Takımın genç yeteneklerinden Matyáš Kopecky, buluşmayla ilgili şunları söyledi: "Bugün burada tanıştığımız çocuklar bana diyabetle hayatın ne kadar güçlü bir şekilde yaşanabileceğini bir kez daha hatırlattı. Ben bu takımı ilk duyduğumda büyük bir heyecanla başvurmuştum. Onların da kendilerine böyle bir hedef koymaları beni çok mutlu eder. Diyabet hayallerin önünde bir engel değil, sadece nasıl yaşayacağımızı bize daha iyi öğretiyor."

Ortak mücadele, profesyonel ilham

Yapılan açıklamaya göre; bu buluşma, sadece kısa bir tanışma anı olmanın ötesinde, Tip 1 diyabetle yaşayan çocukların sporla kurdukları bağı güçlendiren anlamlı bir deneyim sundu. Profesyonel bisikletçilerle yapılan sohbetler, takımın antrenman rutinlerinden diyabet yönetiminde kullandıkları teknolojilere kadar pek çok konuda çocuklara bilgi edinme fırsatı sağladı. Katılımcı genç sporcular, bisiklet sporunun yüksek performans gerektiren dünyasında diyabetin nasıl yönetilebileceğini yerinde gözlemledi. Bu karşılaşma, çocukların diyabetle yaşam konusunda daha bilinçli ve motive bir bakış açısı kazanmalarına katkı sundu.

Muğla Tip 1 Diyabetliler Derneği Başkanı Neşe Şahin ise şu açıklamaları yaptı: "Çocuklarımızın kendileriyle benzer zorlukları yaşamış ve buna rağmen başarılara imza atan profesyonel sporcularla tanışmaları onlar için tarifsiz bir motivasyon kaynağı oldu. Diyabetle hayatın mümkün olduğunu sözle anlatmak kadar, yaşayan örneklerle göstermek de çok kıymetli. Bu buluşma, onların sporla ve gelecekle olan bağını daha da güçlendirdi."

Türkiye'de mevcut durum ve mücadele

Diyabet, vücudun insülin üretememesi veya etkili kullanamaması nedeniyle ortaya çıkan ciddi ve kronik bir hastalık. Tüm vakaların yüzde 90'ından fazlası Tip 2 diyabetten oluşsa da, Tip 1 diyabet özellikle genç yaşlarda teşhis ediliyor ve ömür boyu yönetilmesi gerekiyor.

Türkiye'de yaklaşık 9.6 milyon kişi diyabetle yaşıyor. Bu, yetişkin nüfusun yüzde 16,5'ine denk geliyor. Ancak her iki kişiden biri diyabet hastası olduğunu bilmiyor. 2024 yılında Türkiye'de diyabete bağlı harcamalar 13.6 milyar Euro'yken, harcamaların büyük kısmı, geç teşhis ve komplikasyonlara bağlı sağlık giderlerinden oluşuyor.

Erken teşhis ve bireye özel tedavi yaklaşımları, diyabetle ilişkili sağlık ve sosyal yüklerin azaltılmasında kritik rol oynuyor.

Sporla farkındalık oluşturmak

Takımın farkındalık çalışmaları yarış alanının çok ötesine uzanıyor. Takım sporcuları ve elçileri, her yıl dünyanın dört bir yanındaki hastaneler, okullar ve toplum merkezlerinde diyabetle yaşam hikayelerini paylaşarak binlerce kişiyle birebir temas kuruyor. Sadece 2024 yılında 120'den fazla fiziksel ve çevrimiçi etkinliğe katılan takım, diyabetle yaşam hakkında umut ve bilinç oluşturmaya devam etti.

Takımın, hem diyabet topluluğu hem de profesyonel bisiklet camiası içinde en yüksek sosyal medya etkileşim oranlarına sahip ekiplerden biri olduğu belirtildi. 8 milyonu aşkın takipçiye ulaşan takım, dijital kanallar aracılığıyla diyabetle yaşayan bireyleri ilham vermek, eğitmek ve güçlendirmek amacıyla içerikler üretiyor. Takımın bu çabasını yansıtan mesajı ise "Diyabet bizi tanımlamaz, bize güç verir.