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Tek seansta 5 ameliyat ile sağlığına kavuştu - Son Dakika

Tek seansta 5 ameliyat ile sağlığına kavuştu

19.11.2021 10:44
Tek seansta 5 ameliyat ile sağlığına kavuştu

Kalp yetmezliği nedeniyle akciğer ödemi gelişen ve son bir yılda üç kez yoğun bakımda tedavi gören 72 yaşındaki Ruziye Damran 7 saat süren yüksek riskli ameliyattan yenilenerek çıktı.

Kalp yetmezliği nedeniyle akciğer ödemi gelişen ve son bir yılda üç kez yoğun bakımda tedavi gören 72 yaşındaki Ruziye Damran 7 saat süren yüksek riskli ameliyattan yenilenerek çıktı. Hem aort damarı hem de iki kalp kapağı değiştirilen, bir kalp kapağı tamir edilen, 2 damar bypass yapılan Damran'ın  sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Doç. Dr. Cüneyt Narin, "Hastamız artık rahat nefes alıyor, yürürken tıkanmıyor" dedi.

2 çocuk 5 torun sahibi Ruziye Damran'ın sağlık siciline en ciddi hastalık olarak 1987 yılında meme kanseri işlendi. Kanser nedeniyle sol memesi alınan Damran bundan sonraki yılları büyük sağlık sorunları yaşamadan geçirdi. Ancak 2010 yılına gelindiğinde Damran'a bu kez kalp kapak hastalığı tanısı koyuldu. İlaçlarla, doktor kontrolleriyle bir 10 yılı daha geride bırakan Damran için yeniden hastane günleri başladı. Geçen yıl yürürken tıkanan, nefes almakta zorluk çeken Damran'a anjiyo yapıldı, iki damarının tıkalı olduğu söylendi, bypass önerildi. Son bir yılda üç kez hastanelerin acil servislerine başvurmak zorunda kalan, her defasında yoğun bakımlık olan Damran'da geçtiğimiz temmuzda bu kez görme kaybı gelişti. Görme kaybının sol şah damarının tıkanıklığından kaynaklandığı belirlendi, tıkalı damar stentle açıldı. Görme yetisini geri kazanan Damran tıkalı iki damarı ve çalışmayan 3 kalp kapağı nedeniyle ölümle burun buruna yaşarken, bypass için kararını verdi. İzmir Kent Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin'e başvuran Damran, 8 Eylül 2021'de ameliyat masasına yattı.

'AORT DAMARI DA DEĞİŞTİRİLDİ'

Ameliyatın yüksek riskli olduğunu ve 7 saat sürdüğünü belirten Doç. Dr. Narin, "Ameliyata girdiğimizde aort damarı sürpriziyle karşılaştık. O damarın da değişmesi gerekiyordu. Aortayı değiştirmeseydik diğer ameliyatları yapamazdık. Aynı seansta üç kalp kapağının ikisini değiştirip bir kapağını onardık. ve iki damar bypass yaptık. Ameliyat sırasında hastamızın bütün dolaşımını 40 dakika durdurduk. Zorlu bir ameliyattı, riskliydi. Multidisipliner bir yaklaşımla ameliyat başarıyla sonlandı. Kalp kapak ameliyatı olacak hastalarımızın enfeksiyon riskine karşı ağız hijyenlerinin tam olmasını isteriz. Ruziye hanımın diş etleriyle de sorunu vardı ve ameliyat öncesi 15 dişi çekilmişti. Süreçler zordu ama Ruziye hanım çok güçlü çıktı. Şimdi sağlığı çok iyi, artık rahat nefes alıyor, yürürken tıkanmıyor. Aynı seansta birden fazla kalp ameliyatlarında, cerrahi risk katlanarak artmaktadır. Bu nedenle Ruziye Hanım'a benzer sorunları olan birçok hasta, ameliyattan kaçındıkları için, çözümü daha da zor bir klinik aşamaya gelmektedirler. Bu nedenle, cerrahi yönden tedavi olmamanın riskinin daha yüksek olacağı düşünülerek, cerrahi tedavide geç kalınmaması önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

'ESKİ GÜNLERİME DÖNDÜM'

Öte yandan ev hanımı Ruziye Damran, kendisini ameliyata götüren sürecin bir alışveriş sonrasında nefes alamayıp yere yığılmasıyla başladığını söyledi. Damran, "Meme kanserini yıllar önce atlatmıştım. Ama insanız, başımıza ne zaman neyin geleceğini bilmiyoruz. Epey sağlık sorunuyla mücadele etmek zorunda kaydım. Şükür ki güvenli ellerde sağlığıma kavuştum, eski günlerime döndüm, doktoruma ve ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu.


Tek seansta 5 ameliyat ile sağlığına kavuştu
Tek seansta 5 ameliyat ile sağlığına kavuştu
Tek seansta 5 ameliyat ile sağlığına kavuştu

Hastane, Kanser, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Tek seansta 5 ameliyat ile sağlığına kavuştu - Son Dakika


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