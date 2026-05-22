Büyükşehir'den 7/24 acil sağlık desteği
Büyükşehir'den 7/24 acil sağlık desteği

Büyükşehir'den 7/24 acil sağlık desteği
22.05.2026 11:21  Güncelleme: 11:24
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde iki adet kırmızı şeritli Acil Müdahale Ambulansını hizmete aldı. Ambulanslar, 112 koordinasyonunda acil çağrılarda ve belediye etkinliklerinde kullanılacak. Başkan Dr. Candan Yüceer, hızlı ve güvenli sağlık hizmeti vurgusu yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanındaki hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde iki adet kırmızı şeritli Acil Müdahale Ambulansını hizmete aldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapan ambulanslar, 112 Acil Yardım Hattı üzerinden gelen acil çağrılarda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde sağlık tedbiri amacıyla kullanılacak.

Özellikle yatağa bağımlı, hareket kabiliyeti kısıtlı ve hastaneye ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşların acil durumlarda sağlık hizmetine erişimini kolaylaştıracak ambulanslar, 112 Acil Yardım Hattı üzerinden yapılacak yönlendirmeler doğrultusunda görev alacak.

Sağlıkta hızlı müdahale, güvenli hizmet

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı şeritli Acil Müdahale Ambulanslarımız Büyükşehir Belediyemizin filosundaki yerini aldı. Hemşehrilerimize olay anında hızlı, etkin ve kesintisiz sağlık hizmeti sunuyoruz. Acil durumlarda zamanla yarışıldığının bilinciyle, tam donanımlı ambulanslarımız ve uzman ekiplerimizle 7/24 görev başındayız. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye, sağlıkta hızlı müdahale ve güvenli hizmet anlayışıyla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
