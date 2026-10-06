Tekirdağ\'da ani kalp ölümlerini yüzde 30-60 azaltmak için şok cihazları kuruldu

Tekirdağ'da ani kalp ölümlerine karşı yeni bir uygulama hayata geçirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne en yoğun ihbarların ulaştığı bölgeler dikkate alınarak Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde otomatik elektro kardiyoversiyon cihazları vatandaşların kullanımına sunuldu.

ASELSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirilen cihazların ilki Tekirdağ Valiliği önünde konuşlandırıldı. Cihazın tanıtımı için düzenlenen programda İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu personeline uygulamalı eğitim verildi.

Ani kalp durması gibi hayati risk taşıyan durumlarda erken müdahalenin önemine dikkat çekilirken, cihazların ilerleyen süreçte farklı noktalarda da yaygınlaştırılması planlanıyor. Kamu kurumlarında görev yapan personel ile vatandaşlara yönelik kullanım eğitimlerinin de sürdürüleceği belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Lütfü Çağatay Onar, sistemin yaygınlaştırılmasıyla ani kalp ölümlerinin azaltılmasının hedeflendiğini söyledi. Cihazın ASELSAN tarafından tamamen yerli ve milli olarak üretildiğini belirten Onar, "Bu cihazları 112 çağrılarının yoğun olduğu sosyal yaşam alanlarına yerleştirerek ani kalp ölümlerini yüzde 30 ila yüzde 60 arasında azaltmayı hedefliyoruz. İlk cihazı Valilik önüne yerleştirdik. Çorlu ve Çerkezköy'deki çalışmalar da tamamlanıyor. Kullanıma yönelik eğitimlerimiz kamu kurumlarında devam edecek" dedi.