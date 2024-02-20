\'Tele Tıp\' ile ERÜ\'de Hastaların İşi Kolaylaşıyor

Sağlık

'Tele Tıp' ERÜ'de hastaların işini kolaylaştırıyor

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu: "Tele Tıp ile hastalarımız doktorlarından 5 gün içerisinde cevaplarını alabiliyorlar"

"Dijital randevu ve ödeme ile hastaların işleri kolaylaşıyor"

"Sağlık turizmi anlaşmamızı yaptık"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, hasta hizmetlerini teknolojiye entegre ederek dijital randevu ve ödeme ile hastalara kolaylık sağlandığını söyleyerek, "Tele Tıp ile hastalarımız doktorlarından 5 gün içerisinde cevaplarını alabiliyorlar" dedi.

Hastane olarak günde ortalama 6 bin poliklinik hizmeti verdiklerini ve hasta hizmetlerini teknolojiye entegre ettiklerini söyleyen ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, "Biz bir bölge hastanesiyiz. Sadece Kayseri'ye hizmet vermiyoruz, çevre illerimize de hizmet veriyoruz. Günde ortalama yaklaşık 6 bine yaklaşık poliklinik hizmetimiz var. Dolayısıyla da bu yoğunluk içerisinde teknolojiyi yakından takip ederek hasta hizmetlerini de entegre etmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda dijitalleşmeye çok büyük ağırlık verdik. Hastalarımızın hem randevularını hem de ödemelerini kolaylaştırmak için dijital randevu ve ödeme sistemlerini aktive etmiş bulunuyoruz. Böylelikle hastalarımız sıra beklemeden kısa sürede hem randevularını alıp hem de ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar" dedi.

Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, hastanede uygulamaya alınan Tele Tıp yöntemi ile hastaların sistem üzerinden hocalara bilgileri iletebildiğini ve 5 gün içerisinde de cevap alabildiklerini söyleyerek, "Bir diğer konu da Tele Tıp. Artık günümüzde pandemi ile beraber uzaktan sağlık hizmetleri de gündeme gelmeye başladı. Hiçbir sağlık hizmeti yüz yüze olan hasta hekim arasındaki ilişkinin yerini tutamaz ama yardımcı ve kolaylaştırıcı rol oynayabilir. Bu bağlamda hastanemize tüm üniversite hastaneleri arasında ikinci olarak gururla söyleyebilirim ki Tele Tıp hizmetini almış ve entegre etmiş durumdayız. Bu durumda hastalarımız danışmak istedikleri sağlık sorunuyla alakalı bilgilerini ara yüzümüz üzerinden hocalara iletebiliyorlar ve hocalardan da 5 gün içerisinde cevaplarını alabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Sağlık turizmi anlaşmasını da imzaladıklarını söyleyen Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, "Bir diğer konu da sağlık turizmi konusu ve bu popüler bir konu. Hem bizim tanıtımımız açısından hem de eğitimimiz açısından önemli bir konu. Bu bağlamda da sağlık turizmi anlaşmamızı imzaladık. İlk hastamızı da kabul etmiş bulunuyoruz. Böylelikle yurtdışından da hastalarımıza hizmet vermeye başlayabileceğiz" dedi.