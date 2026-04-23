Terzibaba Yurdu\'ndan Hastane Ziyareti

Erzincan'da Terzibaba Yurdu öğrencileri, 23 Nisan kapsamında hastanedeki çocukları ziyaret ederek hediyelerle bayram sevincine ortak oldu.
Terzibaba Yurdu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında öğrenciler, çocuk servisinde bulunan minik hastalara hediyeler vererek bayram sevincine ortak oldu.
Etkinlikte, çocukların mutluluğu paylaşılırken 23 Nisan'ın coşkusu hastane ortamında da yaşatıldı. - ERZİNCAN
