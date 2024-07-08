Sağlık

'Tetik Parmak Sendromu'nu iyileştiren bitkisel karışım geliştirdi

Prof. Dr. Çoğun: "Tetik parmak rahatsızlığına iyi gelen çözelti geliştirdik"

ADANA - Adana'da, hazırladığı karışımı 'Tetik Parmak Sendromu' yaşayan 12 farklı hastada deneyen ve işe yaradığını fark eden Prof. Dr. Hikmet Yeter Çoğun, karışım için patent başvurusuna bulunmaya hazırlandıklarını söyledi.

Adana'da Veterinerlik Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Hikmet Yeter Çoğun, çeşitli bitkileri bir araya getirerek kasları rahatlatan bir karışım elde etti. Bitkisel karışımı 'Tetik Parmak Sendromu' yaşayan arkadaşında deneyen Çoğun, işe yaradığını görünce aynı hastalığı yaşayan gönüllü 12 ayrı hastada denedi. 1 hafta karışımı kullanan hastalar şikayetlerinin geçtiğini söyledi.

"1 hafta içerisinde sorunlarının çözüldüğünü gördük"

Yaptığı bitkisel karışımın parmağa masaj yapılarak uygulandığını kaydeden Çoğun, "Bu ürünü tesadüfen bulduk ve bazı araştırmalarımızın ardından geliştirdik. Sonucunda tetik parmak rahatsızlığına iyi gelen çözeltimizi bulmuş olduk. Şuanda deneysel aşamada. Ancak hepsinin patentleri gerekli başvuru hazırlıklarımızı yaptık ve patent çalışmalarına hız verdik. Gönüllük esasına dayalı olarak bazı arkadaş ve tanıdıklarımızdan 'böyle bir rahatsızlığımız var' diyerek bize başvuranlara ürünümüzü tavsiye ettik. 1 hafta boyunca karışımı kullandılar. Tetik şeklinde kalan parmaklarına masaj yaparak 1 hafta içerisinde sorunlarının ameliyatsız çözüldüğünü gördük. Şu ana kadar 12 kişi gönüllü olarak bize başvurdu. Onlara tavsiye ettik, kullandılar. Şu an gayet iyiler. Patentini aldıktan sonra bunu farklı durumlarda da kullanacağız. Ürün ciltteki kaz ayaklarına da iyi geliyor. Kozmetik sanayiye uygulamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda eklem ağrılarına da iyi geldiğini keşfettik. Güzel bir ürün. Daha da geliştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Parmağımdaki kitlenme kesilmeye başladı"

Ürünü ilk deneyimleyenlerden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sulanç ise, "Parmağımda 'tetik parmak' dediğimiz sendrom başlamıştı. Parmağıma sürerek ertesi sabah sonucuna baktım. Normalde karışımı kullanmadan önce, ciddi ağrılarım oluyordu. Parmak kapanıyor ve açmak çok zor oluyordu. İlacı sürdükten birkaç gün sonra fark ettim ki parmaktaki kitlenme kesilmeye başladı. Sonrasında anladım ki karışımdaki etken madde parmağımı tedavi etti ve sürekli olarak kullanmaya devam ettim" dedi.

Tetik parmak rahatsızlığının kendisine genetik olarak annesinden geçtiğini ve annesinin de 'tetik parmak' sendromundan muzdarip olduğunu anlatan Sulanç, "İlk tedaviyi kendimde yaptım. Baktım sonuç veriyor. Yaşlı annemde de bunu denedim. Yaşlı insanları herhangi bir ilaçla tedavi etmek zordur, operasyon gerekir. Karışım annemde de olumlu sonuç verince mükemmel olduğunu gördüm. Kendimde denedikten sonra annemde de sonuç almak bende çok büyük bir mutluluk bıraktı" diye konuştu.

Tetik Parmak Sendromu nedir?

Parmakların aniden kilitlenmesi, kasılı kalması ve buna bağlı ağrı şeklinde belirtilerle ortaya çıkan Tetik Parmak Sendromu, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Genel olarak küçük parmak, yüzük parmağı ve başparmakta ortaya çıkan tetik parmak sendromu, özellikle sağ el parmaklarında yaygın olarak gözlemlenir.