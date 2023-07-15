TikTok'ta popüler olan plastik cerrahı ameliyatları canlı yayınladığı için meslekten men edildi - Son Dakika
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TikTok'ta popüler olan plastik cerrahı ameliyatları canlı yayınladığı için meslekten men edildi

15.07.2023 14:29

Dr. Katharine Roxanne Grawe, TikTok'ta canlı yayınladığı ameliyatlarla popüler hale gelmişti. Ancak, bu canlı yayınlar sonucunda hastaların yaşamını değiştiren yaralanmalar meydana geldi ve Grawe kalıcı olarak doktorluk mesleğinden men edildi. Grawe'nin canlı yayınlarında hastalarına bakmak yerine izleyicilerin sorularını yanıtladığı görüldü ve bu durum, ameliyat esnasında daha çok ilgi gösterdiği sorulara yanıtlar verme eğiliminde olduğunu ortaya çıkardı. Ohio ve Texas'taki yöneticiler tarafından uyarılara rağmen Grawe, canlı yayınlarına devam etti. Duruşmada, hastaların yaşadığı ciddi sorunlar ortaya çıktı ve Grawe'nin tıp lisansı iptal edildi. Grawe, eylemlerinin sonuçlarını kabul etti ve hastalar ve doktorlar arasındaki duvarı yıkmaya çalıştığını itiraf etti.

TikTok'ta popüler olanDr. Katharine Roxanne Grawe, bazı ameliyatlarını canlı yayınladığı için sosyal medyada popüler hale gelmişti. Ancak, bir dizi canlı yayınlanan ameliyat sonucu hastaların yaşamını değiştiren yaralanmalar oluştuğunda, kalıcı olarak doktorluk mesleğinden men edildi.

TikTok'ta popüler olan plastik cerrahı yaptığı ameliyatları canlı yayınlayınca meslekten kalıcı olarak men edildi

Grawe, bazı tıbbi prosedürlerini tuhaf bir şekilde canlı yayınlayarak sosyal medya ününü kazanmıştı. Ancak,hastasına bakmak yerine, canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtladığı görüldü. Bu durum, ameliyat esnasında daha çok ilgi gösterdiği sorulara yanıtlar verme eğiliminde olduğu düşüncesini doğurdu. Ohio ve Texas'taki yöneticileri tarafından bu tarz canlı yayınları durdurması konusunda uyarılar aldı. Ancak resmi uyarılara rağmen, bu eylemlerine devam etti.

TikTok'ta popüler olan plastik cerrahı yaptığı ameliyatları canlı yayınlayınca meslekten kalıcı olarak men edildi

Duruşmada, bir hastanın liposuction, Brezilya popo kaldırma ve bir cilt sıkılaştırma prosedüründen sonra hastaneye kaldırıldığı ve karın bölgesinde "serbest hava" bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca, karaciğerinin zarar görmesi nedeniyle beyin fonksiyonunu kaybettiği anlaşıldı. Başka bir hasta, enfeksiyon ve karın hasarı yaşadı ve şimdi hayatının geri kalanında bu durumdan etkilenecek.

Grawe'nin canlı yayınlarına devam etmesi ve hastaların karşılaştığı diğer sorunlar sonucunda tıp lisansı iptal edildi. Bu durum, hastalarından birine yaklaşık 450.000 sterlin tazminat kazandırdı. Karardan sonra, Grawe eylemlerinin sonuçlarını kabul etti ve "hastalar ve doktorlar arasındaki sert ve korkutucu duvarı" yıkmaya çalıştığını itiraf etti.

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Dünya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık TikTok'ta popüler olan plastik cerrahı ameliyatları canlı yayınladığı için meslekten men edildi - Son Dakika


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