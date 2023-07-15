TikTok'ta popüler olan plastik cerrahı ameliyatları canlı yayınladığı için meslekten men edildi

TikTok'ta popüler olanDr. Katharine Roxanne Grawe, bazı ameliyatlarını canlı yayınladığı için sosyal medyada popüler hale gelmişti. Ancak, bir dizi canlı yayınlanan ameliyat sonucu hastaların yaşamını değiştiren yaralanmalar oluştuğunda, kalıcı olarak doktorluk mesleğinden men edildi.

Grawe, bazı tıbbi prosedürlerini tuhaf bir şekilde canlı yayınlayarak sosyal medya ününü kazanmıştı. Ancak,hastasına bakmak yerine, canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtladığı görüldü. Bu durum, ameliyat esnasında daha çok ilgi gösterdiği sorulara yanıtlar verme eğiliminde olduğu düşüncesini doğurdu. Ohio ve Texas'taki yöneticileri tarafından bu tarz canlı yayınları durdurması konusunda uyarılar aldı. Ancak resmi uyarılara rağmen, bu eylemlerine devam etti.

Duruşmada, bir hastanın liposuction, Brezilya popo kaldırma ve bir cilt sıkılaştırma prosedüründen sonra hastaneye kaldırıldığı ve karın bölgesinde "serbest hava" bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca, karaciğerinin zarar görmesi nedeniyle beyin fonksiyonunu kaybettiği anlaşıldı. Başka bir hasta, enfeksiyon ve karın hasarı yaşadı ve şimdi hayatının geri kalanında bu durumdan etkilenecek.

Grawe'nin canlı yayınlarına devam etmesi ve hastaların karşılaştığı diğer sorunlar sonucunda tıp lisansı iptal edildi. Bu durum, hastalarından birine yaklaşık 450.000 sterlin tazminat kazandırdı. Karardan sonra, Grawe eylemlerinin sonuçlarını kabul etti ve "hastalar ve doktorlar arasındaki sert ve korkutucu duvarı" yıkmaya çalıştığını itiraf etti.